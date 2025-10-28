Pablo Quirno juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores

El presidente Javier Milei le tomó el juramento al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, ex secretario de Finanzas. Reemplazará a Gerardo Werthein .

Por el momento, es el único ministro que juró en su nuevo cargo, mientras que Milei mantendrá hasat fin de año el hermetismo sobre los otros cambios.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, era otro de los que iba a dejar el Gobierno, pero finalmente seguirá en el gabinete, al menos, hasta diciembre.