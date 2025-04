Obras Que Transforman: Más Cuadras de Pavimento Urbano Para Las Breñas

El gobernador Leandro Zdero inauguró cuadras de pavimento urbano en Las Breñas. La obra comprende los siguientes tramos: calle Rivadavia entre calle España y calle Vedia; calle Mitre entre calle Ameghino y calle Mercante; calles Ameghino y Vedia entre calle Rivadavia y calle Alm. Brown. Además, el proyecto abarca una superficie total de 8.899 m2 de pavimento rígido con cordón integral, construido con personal y equipos propios de Vialidad Provincial. Se utilizó hormigón tipo H-30 simple y fue suministrado por una empresa hormigonera local.

También se llevó a cabo la firma de Convenio de Cooperación con Ministerio de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible cuyo objetivo es cooperar con el ordenamiento territorial de la localidad de Las Breñas en el marco del trabajo que está llevando adelante la cartera de Producción para lograr la Integración Urbana y Mejoramiento del Hábitat en los diferentes municipios que comprenden la Provincia del Chaco. El mismo se concretará en distintas etapas a través de la mensura, subdivisión de lotes y posterior escrituración.

Acompañaron al Gobernador, la vicegobernadora Silvana Schneider, la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza; el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Canela, el secretario coordinador de Gabinete Livio Gutiérrez, la subsecretaria Alicia Ogara; el secretario Legal y Técnico, Julio Ferro; el intendente de Las Breñas, Omar Machuca y la intendente de Santa Sylvina, Susana Maggio.

LEANDRO ZDERO: “NINGUNA LOCALIDAD O PROVINCIA PUEDE DESARROLLARSE SIN PLANIFICACIÓN NI ORDEN”

El primer mandatario provincial destacó la concreción de esta obra ejecutada con recursos propios de Vialidad Provincial y mencionó que “ninguna localidad o provincia puede desarrollarse sin planificación ni orden”.

“Fue un trabajo que llevó varios meses y hoy podemos decir que tenemos pavimento en toda esta zona, pavimento de calidad, pavimento con los descubrimientos correspondientes”, señaló Zdero y ratificó su compromiso de seguir trabajando por los chaqueños.

En esa línea, comentó: “Ayer nos tocó inaugurar obras de pavimento en Concepción del Bermejo, antes de ayer en San Martín, y hoy seguimos recorriendo la provincia para seguir inaugurando obras nuevas, algunas que ni siquiera se habían terminado. No solamente nos encargamos de pagar las deudas que nos dejaron, sino también nos encargamos de juntar los recursos para poder concretar nuevas obras para los chaqueños”.

Por otro lado, el Gobernador también hizo foco en la firma del Convenio de Cooperación con Ministerio de Producción. “Este convenio tiene que ver con regularizar la situación dominial y el desorden que hay en los municipios, y fundamentalmente en un momento donde el Estado provincial no acompañaba la posibilidad de desarrollo de los pueblos. No hay posibilidad de que una localidad o que una provincia crezca y se desarrolle sin un plan, sin una planificación, sin un orden”, dijo el jefe del Ejecutivo provincial.

Asimismo, remarcó: “Por eso nosotros establecimos el plan estratégico territorial que lo hemos validado el año pasado con todas las instituciones que han tenido una participación extraordinaria y que ahora lo pusimos en funcionamiento”.

OMAR CANELA: “ES UNA OBRA MUY IMPORTANTE”

El administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, precisó que se trata de “una obra muy importante” y mencionó que también se están realizando trabajos correspondientes sobre otras 7 cuadras de la localidad. “Hay otro sector de la ciudad donde se están llevando a cabo también intervenciones, ni bien se terminen de solucionar algunas cuestiones que ya casi están resueltas, se proseguirá trabajando en ese sector”, informó.

Sobre la firma del convenio, Canela indicó: “Tiene que ver con una regularización dominial en la zona de Las Piedritas. Gran parte de esa comunidad está sobre terrenos fiscales sin armar, no tiene mensura, no tiene subdivisiones. Estamos hablando de familias que ya han pasado varias generaciones y, sin embargo, siempre ha quedado sin poder avanzar con el proyecto de ordenamiento territorial. También hay propuestas avanzadas de ordenamiento porque incluye parte del urbanismo y parte de parquización, que también nos incluye a nosotros como parte de esa intervención”, detalló.

DETALLES TÉCNICOS DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN

Se realizaron trabajos de excavación, saneamiento y relleno para la recuperación y adecuación de la traza a pavimentar. Además, se aplicó una base de suelo calificado con un 4% de cal, con el fin de mejorar la estabilidad del suelo.

El paquete estructural de la obra está compuesto por una subrasante tratada con equipos de compactación especial a lo largo de un ancho total de 8,74 m. La carpeta de rodamiento está conformada por hormigón H-30, con un espesor de 16 cm en promedio y un ancho total de 8,34 m.

Además, se realizaron tareas de reemplazo de luminarias a lo largo de toda la traza intervenida, mejorando la iluminación del sector. Este conjunto de intervenciones ha sido ejecutado con el objetivo de garantizar la durabilidad, seguridad y funcionalidad de la obra vial.

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN

El objetivo de la firma es cooperar con el ordenamiento territorial de la localidad de Las Breñas para lograr la Integración Urbana y Mejoramiento del Hábitat en los diferentes municipios que comprenden la Provincia del Chaco. Lo cual se concretará en distintas etapas a través de la mensura, subdivisión de lotes y posterior escrituración. En particular, se establece que la mensura correspondiente se realizará en el Barrio Presidente Dr. Arturo Illia, nomenclatura catastral identificada como Parcela 207 según plano N° 15-7-20 o remanente en el caso de que exista una nueva mensura sobre dicha parcela.

En el marco de la Ley N.º 3677 A – Desarrollo Territorial y Hábitat Adecuado, Ministerio de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible en ejercicio de sus facultades y competencias propias, trabajará con el Municipio de Las Breñas en forma coordinada para implementar procesos de planificación territorial que eviten su crecimiento desordenado y permitan brindar de forma eficiente bienes y servicios públicos a sus habitantes. Para ello se prevé brindar asistencia técnica mediante la puesta en marcha de los distintos programas para la elaboración de: Planes Urbanos Integrales, Instrumentos de Gestión Urbana y Seguimiento y Monitoreo, acorde a las escalas de los distintos municipios, fortaleciendo las capacidades de áreas operativas de planificación en los municipios, desarrollando y transfiriendo metodologías y herramientas de planificación y de gestión urbana.