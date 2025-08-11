Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue atacado a tiros en un acto político

El senador, de 39 años, estuvo internado en estado crítico durante más de dos meses luego de recibir varios impactos de bala; detuvieron a seis personas por el atentado pero todavía se desconoce la motivación.

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado a balazos durante un acto político en junio, murió esta madrugada tras pasar dos meses en cuidados intensivos y someterse a múltiples cirugías, informó su esposa.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor”, escribió María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram. “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó.

Uribe Turbay permaneció más de dos meses en estado sumamente grave y con pronóstico reservado tras ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Fue baleado cuando hacía campaña en el occidente de la capital colombiana, pese a estar custodiado por agentes de seguridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Claudia Tarazona (@maclaudiat)

El estado de salud del legislador se revirtió a crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, había informado el sábado la clínica que lo atendía.

El ataque

El dirigente del Centro Democrático, el principal movimiento de derecha del país y opositor del presidente de izquierda Gustavo Petro, recibió el sábado 7 de junio tres balazos: dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda, según la Fiscalía General que dirige una investigación para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

El ataque ocurrió alrededor de las 17.30 cuando daba un discurso en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Minutos antes, el senador había recorrido el barrio saludando a sus seguidores y a varios comerciantes.

Así fue baleado el senador en Colombia

El ataque, grabado en decenas de videos difundidos por redes sociales, conmocionó al país, provocó condenas a nivel nacional e internacional y recordó la época de violencia que sufrió Colombia hace más de tres décadas cuando cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados en ataques separados atribuidos a narcotraficantes aliados con escuadrones paramilitares.

Uribe era un fuerte crítico de la política de paz del presidente izquierdista Gustavo Petro y promovía la libre empresa, así como la recuperación de la seguridad enfrentando con mano dura el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

La fiscalía investiga el móvil del atentado e intenta determinar al autor o autores intelectuales. Hay varias hipótesis sobre las razones del ataque, las cuales incluyen un golpe a la oposición, un intento de desestabilizar al país y una respuesta de grupos armados ilegales.

Sin embargo, el gobierno de Petro insinuó, sin suministrar pruebas, que la “mafia” podría estar implicada y también sugirió la posible responsabilidad en el atentado de una facción disidente de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazó un acuerdo de paz del 2016.

Homenajes en Colombia luego del ataque a Uribe LUIS ACOSTA – AFP

Pero la facción de las FARC, que enfrenta a otros grupos armados ilegales y a las Fuerzas Militares en medio del conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos, negó su responsabilidad en el ataque.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, reconoció que se analizan diferentes teorías sobre el atentado, que incluyen la intención de desestabilizar al Gobierno.

Los videos de los testigos del atentado muestran que, mientras el político hablaba, un joven de cabello largo se acercó a él, sacó su arma de fuego y disparó directamente a la cabeza de Uribe. El sicario, un menor de 15 años, accionó una pistola Glock 9 milímetros que, según las pesquisas, fue adquirida en Arizona, Estados Unidos, en el año 2020.

El adolescente fue aprehendido minutos después del atentado, mientras que durante las investigaciones otras cinco personas fueron capturadas acusadas de haber participado en la logística y organización del asesinato, según la Fiscalía General.

Quién era Uribe

Casado y padre de un hijo, Uribe pertenecía a una destacada familia política.

Su abuelo Julio César Turbay fue presidente entre 1978 y 1982 y su madre, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 en un fallido intento de rescate mientras permanecía secuestrada por el Cartel de Medellín que dirigía el narcotraficante Pablo Escobar.

“Si mi mamá estuvo dispuesta a dar su vida por una causa, cómo no voy a hacer yo lo mismo en la vida y en la política”, dijo Uribe Turbay el año pasado en una entrevista con la periodista Eva Rey.

Uribe estudió derecho en la Universidad de los Andes y posteriormente realizó una maestría en Políticas Públicas en la misma institución. También realizó una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de Harvard, en Estados Unidos.

Miguel Uribe, senador colombiano. Fernando Vergara – AP

Su carrera política empezó en 2012 cuando fue elegido concejal de Bogotá a los 25 años. En 2014, Uribe Turbay fue elegido presidente del Concejo de Bogotá.

En 2016, fue designado secretario de Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, convirtiéndose en el más joven en ocupar esa dignidad en la administración de la capital colombiana. No obstante, el político renunció al cargo en 2018 para convertirse en candidato a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2019, en las que participó bajo el movimiento ciudadano “Avancemos”.

Tras su paso por el Concejo de Bogotá y su postulación a la Alcaldía, Uribe Turbay llegó al Senado de la República en 2022 después de ser elegido como cabeza de lista del partido Centro Democrático.

Con su aspiración presidencial buscaba dar un salto dentro de Centro Democrático y convertirse en el presidente más joven del país a sus 39 años, aunque no estaba en la lista de favoritos en una campaña aún en ciernes para las elecciones de mayo próximo.