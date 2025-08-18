Multitudinaria celebración del Día del Niño en Juan José Castelli

Miles de familias colmaron el Polideportivo local en una jornada de juegos, espectáculos, sorteos y una tradicional chocolatada.

La ciudad de Juan José Castelli vivió este domingo una de las celebraciones más convocantes del Mes de las Infancias, con un multitudinario festejo del Día del Niño que reunió a miles de vecinos en el Polideportivo local. La actividad, organizada por la Municipalidad, se transformó en una verdadera fiesta familiar, donde la alegría, los juegos y la solidaridad fueron protagonistas.

Desde horas tempranas, familias enteras comenzaron a acercarse al predio, que fue acondicionado especialmente para recibir a los más pequeños. El evento ofreció una variada propuesta recreativa: diez castillos inflables, un toro mecánico, espectáculos de animación y acrobacia, además de la participación de los payasos del Circo Galatea, que hicieron reír y disfrutar a chicos y grandes durante toda la tarde.

Uno de los momentos más esperados fue el gran sorteo de más de 40 bicicletas, pelotas y juguetes, que despertó la ilusión y el entusiasmo entre los niños presentes. La alegría de los ganadores se mezcló con los aplausos y la emoción del público, reforzando el espíritu comunitario que caracterizó a la jornada.

Como parte de la tradición, el municipio ofreció además una chocolatada con facturas, que fue compartida por miles de niños y adultos, generando un espacio de encuentro que consolidó el clima festivo.

El intendente Pío Sander encabezó la celebración, acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender, la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, el subsecretario de Deportes Roberto Scheffer y el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez, entre otros funcionarios y equipos municipales.

Desde la gestión local destacaron que la convocatoria “superó todas las expectativas”, dado que el Polideportivo quedó colmado por un marco multitudinario de público. En ese sentido, remarcaron que el evento se consolida año tras año como uno de los más esperados por la comunidad, no solo por su carácter gratuito e inclusivo, sino también porque refleja el compromiso del municipio con las infancias.

“Castelli volvió a ratificar su compromiso con los más chicos, ofreciendo una celebración masiva, abierta y cargada de alegría. Es una manera de reconocer a nuestras infancias y de acompañar a las familias en un día tan especial”, expresaron desde el Ejecutivo municipal.

Con un clima de fiesta que se extendió hasta el anochecer, la edición 2025 del Día del Niño en Castelli quedará en la memoria de los más pequeños como una jornada inolvidable, reafirmando el valor de la unión comunitaria y la importancia de generar espacios de recreación y felicidad compartida.