Mitoire: “Los recursos llegan directo al que lo necesita, sin intermediarios”

En el marco de la política de inclusión y accesibilidad que promueve el Gobierno del Chaco, el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH), encabezado por Ana María Mitoire, realizó una nueva entrega de ayudas técnicas en Resistencia. La jornada incluyó la distribución de sillas de ruedas, andadores, audífonos, anteojos, colchones antiescaras y bastones, elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

“Seguimos trabajando como lo hacemos habitualmente, entregando elementos que permiten mejorar el hábitat y la movilidad de quienes más lo necesitan, tanto en Resistencia como en el interior provincial”, expresó Mitoire en diálogo con Radio Provincia. Detalló que en los próximos días se realizarán entregas en Margarita Belén, La Leonesa, Las Palmas y Presidencia Roca, entre otras localidades.

La titular del IPRODICH destacó la modalidad de trabajo directo: “Son actos pequeños, pero fundamentales. El objetivo es claro: que los recursos lleguen de manera directa, cara a cara, tal como lo pide el gobernador, sin intermediarios. Nuestro equipo conversa con cada persona, identifica otras necesidades, y en muchos casos hacemos seguimiento domiciliario en el interior”.

Consultada por la situación del sector privado, en especial sobre posibles recortes por parte de obras sociales o prepagas, Mitoire aseguró que no se han registrado suspensiones de servicios vinculados a la discapacidad en la provincia. “Sí hay demoras en autorizaciones, pero no cortes. El nomenclador está atrasado, es una lucha histórica, pero no hay reportes de interrupciones”, aclaró.

En otro tramo de la entrevista, se refirió al funcionamiento de las delegaciones del IPRODICH en el interior, destacando que se reactivaron las cinco sedes descentralizadas que habían estado inactivas en gestiones anteriores, así como la boletería única accesible en la terminal de Resistencia. “Estamos recibiendo muchas demandas, lo que es una buena señal de que la gente está accediendo al servicio”, sostuvo. Asimismo, anunció operativos itinerantes para la entrega del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en localidades como Juan José Castelli.