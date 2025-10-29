Milei convocó a 15 gobernadores a Casa Rosada para lograr consensos

El presidente de la Nación tiene en agenda una reunión con los mandatarios provinciales. La misma se llevaría a cabo el próximo jueves en el recinto gubernamental.

Javier Milei avanza con las tareas de apertura política después de los comicios del domingo, con el elemento destacado del resultado electoral que dejó a La Libertad Avanza como el gran ganador -prácticamente- en todo el país.

Cabe mencionar, como dato no menor, que el Jefe de Estado habló en la previa de las elecciones sobre el panorama político post Legislativas. Reconoció que la postura cerrada de su gestión para con los demás espacios no fue la más acertada y entendió que el diálogo es inevitable si el objetivo son las reformas que considera claves para su programa de Gobierno.

Ante dicho contexto, Milei finalmente convocó a gobernadores para una reunión que se realizará -de no surgir contratiempos- el jueves en la Casa Rosada. Entre los confirmados están Leandro Zdero de Chaco y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, con quienes la relación es buena y son aliados al presidente.