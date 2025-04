María Celeste Espínola en «Desafíos»: propuestas para transformar la realidad chaqueña desde la juventud, la educación y la seguridad

En el marco del ciclo “Iguales preguntas, diferentes respuestas” del programa televisivo Desafíos, conducido por Jorge Morello, pasó por los estudios la candidata a diputada provincial por el MOVIMIENTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR – Lista 83, María Celeste Espínola, quien respondió a una batería de inquietudes ciudadanas que giraron en torno a tres ejes fundamentales para el presente y el futuro de la provincia del Chaco: empleo juvenil, calidad educativa y seguridad.

Espínola, con una trayectoria que combina su formación como enfermera y abogada, y su experiencia en el ámbito de la salud pública e institucional —fue jefa del servicio de inmunización del Hospital 4 de Junio y ocupó cargos en ATE y la CTA Autónoma—, planteó una mirada crítica pero propositiva sobre los desafíos estructurales que atraviesa el Chaco. “Nuestros jóvenes son la parte más golpeada de una provincia que viene siendo víctima de ajustes y retrocesos tanto en esta gestión como en la anterior”, sostuvo en el primer tramo del programa.

Empleo juvenil: formación, formalización y apoyo a la creatividad

Consultada por un grupo de jóvenes sobre cómo reducir la informalidad laboral y generar más oportunidades, Espínola subrayó la gravedad de la precarización actual. “Hay 10.400 trabajadores informales en la provincia, muchos de ellos jóvenes. Desde nuestro espacio proponemos avanzar con formación y capacitación con ingreso por concurso a la administración pública, retomando prácticas que se interrumpieron y que garantizaban acceso legítimo al empleo estatal”, explicó.

En cuanto al sector privado y el emprendedurismo juvenil, remarcó que los jóvenes chaqueños “tienen un enorme potencial en áreas como el arte, la música, el deporte y la gastronomía”, pero enfrentan enormes barreras de acceso por razones económicas. Su propuesta concreta: censos y encuestas territoriales que identifiquen intereses y capacidades, para luego canalizar esos perfiles hacia programas de becas remuneradas y capacitaciones específicas con salida laboral.

Además, defendió la necesidad de crear instrumentos de crédito accesible para jóvenes emprendedores, con avales familiares o estatales, reconociendo que muchos no pueden cumplir con los requisitos que exigen hoy los sistemas financieros. “Queremos que un joven del Impenetrable tenga las mismas oportunidades que uno del centro de Resistencia para iniciar su emprendimiento”, afirmó.

Educación: diagnóstico participativo y tecnología con sentido

Al abordar el segundo eje temático —la calidad educativa—, la candidata fue tajante: “La educación pública está degradada. Hay una crisis profunda de comprensión lectora, de pensamiento crítico y de sentido en la enseñanza”.

Planteó la urgente convocatoria a un congreso provincial de docentes, que reúna a educadores de zonas urbanas y rurales para debatir metodologías, herramientas pedagógicas y realidades diversas. “No es lo mismo enseñar en Charata que en Miraflores, y por eso necesitamos una instancia real de construcción federal del conocimiento en la provincia”, propuso.

Respecto al uso de tecnología, criticó el desaprovechamiento de recursos como las netbooks distribuidas años atrás. “Volvimos al cuadernito, a la biblioteca sin conexión, mientras los chicos tienen un celular en la mano y no lo usan como herramienta de aprendizaje porque el sistema no los prepara ni a ellos ni a los docentes para hacerlo”.

También se mostró crítica con los niveles salariales del sector. “No podemos hablar de educación de calidad cuando los docentes están mal pagos. La cláusula gatillo no alcanza. Hay que discutir en serio una recomposición salarial y una política sostenida de formación docente”.

Seguridad: libertad para vivir sin miedo y acción frente al narcotráfico

El bloque más emotivo del programa giró en torno a la inseguridad, con el testimonio de una madre que relató cómo su familia fue víctima de asaltos violentos, incluso con participación de menores de edad. Espínola escuchó con atención y planteó una perspectiva integral: “Yo asocio seguridad con libertad. Libertad de ir al trabajo, de mandar a los chicos a la escuela, de caminar por tu barrio sin miedo”.

La candidata reconoció el avance del narcotráfico en los barrios populares y apuntó contra la impunidad judicial y policial. “La gente denuncia, sabe dónde están los búnkers, pero la respuesta del Estado es nula. Hay connivencia. Hay que desarmar las redes que protegen a los narcos desde adentro del sistema policial y judicial”.

Sobre la baja de la edad de imputabilidad, llamó a no caer en soluciones simplistas: “Lo que falta es presencia real del Estado, con prevención, con contención, con políticas que atiendan las causas del delito juvenil. No vamos a resolver nada llenando cárceles de chicos pobres”.

También propuso reforzar los entornos escolares con presencia efectiva en todos los turnos y no sólo en horario matutino, y revisar el accionar de jueces y fiscales. “Los policías a veces actúan, pero el sistema es una puerta giratoria. Eso también hay que cambiarlo desde la Legislatura”.

Un perfil distinto en la política chaqueña

María Celeste Espínola representa una de las caras nuevas que irrumpen con propuestas desde la experiencia social, no desde el marketing. En su paso por Desafíos, dejó claro que la política no puede limitarse a slogans ni a campañas vacías. “Yo vengo del hospital, del territorio, del trabajo con las madres, con los compañeros estatales. No voy a prometer lo que no se puede cumplir, pero sí voy a comprometerme a luchar por lo que hace falta: empleo digno, educación de calidad y seguridad con justicia social”, cerró.

Su participación en el ciclo dejó un mensaje claro: la renovación política en el Chaco no puede prescindir de quienes vienen del pueblo y conocen de primera mano las necesidades de la gente.