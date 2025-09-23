Margarita Belén reafirma su compromiso con los adultos mayores y presenta a su nuevo coordinador

En un gesto que refuerza su política de acompañamiento y cuidado hacia las personas de la tercera edad, el Municipio de Margarita Belén presentó oficialmente a Alberto Agüero como nuevo coordinador del área de Adultos Mayores.

El acto se desarrolló en la Casa de la Cultura, donde estuvieron presentes la secretaria de Gobierno y Economía, María de los Ángeles Fretes, y los grupos de adultos mayores “Las Margaritas” y “Estrellas de Belén”, quienes compartieron una mañana de diálogo, intercambio de ideas y propuestas para fortalecer el espacio.

Una decisión municipal frente al cierre provincial

Durante la presentación, la secretaria Fretes destacó la importancia de la continuidad del área de Adultos Mayores a nivel local, especialmente luego de que el gobierno provincial decidiera cerrar las áreas específicas en todo el Chaco.

“En Margarita Belén decidimos sostener este espacio porque creemos en la importancia de estar cerca y acompañar a nuestros adultos. Son un pilar de nuestra comunidad y merecen toda nuestra atención y cuidado”, remarcó la funcionaria.

Un espacio de encuentro y contención

El flamante coordinador, Alberto Agüero, asumirá la tarea de articular actividades recreativas, culturales y sociales, así como de promover políticas de contención y acompañamiento para los adultos mayores de la localidad. El objetivo, según se subrayó, es mantener un espacio activo y participativo que fomente la integración y el bienestar de quienes lo integran.

Los grupos “Las Margaritas” y “Estrellas de Belén”, que participan habitualmente en las actividades municipales, celebraron la decisión de mantener en funcionamiento el área y expresaron su disposición a trabajar de manera conjunta en nuevas iniciativas.

Compromiso con la comunidad

Desde la gestión municipal se reafirmó el compromiso de brindar apoyo, contención y oportunidades de encuentro para las personas mayores, reconociendo el valor de su experiencia y su rol en la vida social de la ciudad.

Con la designación de Agüero, el municipio busca potenciar las acciones de inclusión y acompañamiento, sosteniendo la convicción de que los adultos mayores deben tener un espacio protagónico en la vida comunitaria de Margarita Belén.