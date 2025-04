Marcelo Barrios: “En 16 meses hicimos lo que en 16 años no pudieron”

Marcelo Barrios, actual subsecretario de Municipios del gobierno chaqueño y candidato a diputado provincial por la coalición Chaco Puede y La Libertad Avanza, trazó un balance de la gestión de Leandro Zdero en sus primeros 16 meses y no ahorró críticas hacia el exgobernador Jorge Capitanich, a quien responsabilizó por el deterioro institucional, la violencia callejera y el caos en los municipios chaqueños durante la última década.

En diálogo con un medio radial, Barrios destacó el perfil “territorial, austero y presente” del actual gobernador, a quien acompañó recientemente en una recorrida por varias localidades del interior provincial. “Estamos desandando la provincia de punta a punta con esa aplanadora que es nuestro gobernador, que no se queda quieto. Nos toca estar al ritmo de él”, dijo.

Un gobierno que “no discrimina”

Desde su lugar como subsecretario, Barrios subrayó el trabajo conjunto con intendentes de todos los signos políticos. “Estuvimos con Alfredo Caballero en La Escondida, con Federico Peón en La Verde, y con Diego Bernachea en Plaza. Ninguno es del palo. Pero nosotros respetamos la decisión del vecino. Gobernamos con institucionalidad”, remarcó.

En ese sentido, reivindicó el cambio cultural que promueve la gestión actual: “Nosotros no apretamos ni usamos el látigo. Venimos de una provincia que se manejaba con piqueteros y amenazas. Si eras intendente alineado al capricho del gobernador, recibías; si no, te aislaban”.

El contraste con el pasado

Para Barrios, el contraste con la gestión anterior es contundente: “Resistencia era una ciudad tomada por la basura, con calles detonadas, con piqueteros dominando el centro. Hoy eso cambió. Hoy la ciudad está ordenada, limpia, con ripios donde antes no había nada. La recolección funciona. Las obras llegan”.

Se refirió también a la coordinación con la actual intendencia de Resistencia, a cargo de Roy Nikisch, como muestra de que “cuando hay voluntad política, se puede transformar la realidad”.

“Capitanich es vergüenza ajena”

Consultado sobre los cuestionamientos del exgobernador Jorge Capitanich a la lista de candidatos impulsada por Zdero, Barrios fue categórico: “No me puede impactar alguien como él. No lo tomo como parámetro para mi vida. Me da vergüenza ajena que alguien que fue tres veces gobernador esté tan desencajado, tan violento, tan desorientado”.

Y añadió: “No creo que lo vuelvan a votar, pero él sigue intentando instalarse con mentiras y violencia. El Chaco no quiere más eso, por eso en 2023 le dijo basta”.

Un cambio que necesita respaldo

En clave electoral, Barrios enfatizó la necesidad de una mayoría legislativa que acompañe el rumbo del Ejecutivo: “Hicimos un esfuerzo enorme en estos 16 meses. Y la gente lo sabe, lo ve. Pero si queremos profundizar el cambio, necesitamos legisladores que trabajen para eso, no para obstaculizar”.

Según el funcionario, la propuesta de Chaco Puede es clara: dejar atrás un modelo agotado, basado en el clientelismo y el autoritarismo, y avanzar hacia una provincia “ordenada, productiva y en paz”.

Militancia, cercanía y gestión

Barrios, que se define como militante desde joven, reivindicó la política “con los pies en el barro” y la cercanía con los vecinos: “Podés tener redes sociales, pero no hay reemplazo para caminar un barrio, tomar mate con un vecino y escuchar. El gobernador lo hace y nosotros también”.

Con un tono firme, concluyó: “No podemos dar ni un paso atrás. Lo que logramos en 16 meses no lo lograron en 16 años. Sabemos que falta mucho, pero tenemos la fortaleza y la convicción para hacerlo. Y el pueblo chaqueño lo sabe”.