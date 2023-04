Lucas Figueras referente de Cambiemos a nivel nacional visito Sáenz Peña

Impactos: 19

Lucas Figueras, uno de los dirigentes políticos a nivel nacional más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta volvió a visitar presidente Roque Sáenz Peña acompañado del concejal saenzpeñense Ernesto Blasco, referente del Pro en la ciudad termal . En esta oportunidad como ya lo hizo otras veces recorrió varios sectores de la ciudad y además participó de la inauguración de la Expo Vivi La Termal. Sobre el particular dijo que estas iniciativas “son muy contributivas para la ciudad y también muestran cual es el potencial que tiene Sáenz Peña y toda la zona. Creo que estas acciones hay que apoyarlas de todos lados y tratar de mejorar año a año y que esto se repita”.

Al ser consultado sobre el trabajo político que viene realizando no solo en el Chaco sino también en otras provincias dijo que “dentro de lo que es el espacio Cambiemos queremos lograr una formula competitiva y creo que vamos a andar muy bien”.-

Dijo que el desafío que tienen es “lograr entrar con propuestas y soluciones ya no tanto dialogo del tipo del relato , sino que ante una problemática A brindar una solución”. En tal sentido dijo Figueras que “en la actualidad hay un problema grave en seguridad que es claro y detectable por todos los vecinos de cada una de las ciudades. Hay un problema grave en la educación, en salud y son cosas que hay que abordarlas y generar un servicio acorde. La gente se tiene que, acostumbrarse a que un servicio público puede ser bueno también”.

Por ultimo dijo Figueras que dentro del contexto Cambiemos, el PRO viene creciendo, “estamos mejorando día a día, se nota en la gente, se nota en la participación, tenemos mayor interacción con la gente, cosa que no se daba hasta hace mucho tiempo. Estamos muy satisfechos con lo que se viene haciendo, con los recorridos, con lo que la gente se compromete en muchas acciones y esperando, el día de mañana poder satisfacer esa demanda también”.