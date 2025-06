“Los sanatorios pueden pagar, pero las cámaras empresariales se niegan a firmar”: el reclamo de trabajadores de la salud privada en Chaco

La situación del sector de la salud privada en la provincia del Chaco atraviesa un momento de alta tensión. A pesar de los compromisos asumidos por las cámaras empresariales, la paritaria que debía concretarse en mayo aún no se firmó, y los trabajadores agrupados en ATSAA decidieron profundizar las medidas de fuerza. El conflicto ya comenzó a sentirse con fuerza en sanatorios y clínicas privadas.

Adrián Bellomi, secretario general del gremio y actual integrante del binomio que conduce la delegación chaqueña de la CGT, advirtió este miércoles que “los directivos de las cámaras empresariales han decidido no firmar la paritaria, algo que tendría que haber ocurrido durante el mes de mayo”. En diálogo con medios locales, aseguró que durante junio hubo advertencias constantes sobre las consecuencias de este incumplimiento, que ahora se traducen en asambleas y protestas en los principales centros de salud privados.

“Nosotros hace dos semanas atrás veníamos advirtiendo que podía llegar a ocurrir lo que hoy está ocurriendo. Hoy nos encontramos con la patronal enfrente, que se niega a recomponer los salarios, y eso nos obliga a acelerar el conflicto”, expresó.

Durante los últimos días, se realizaron asambleas en el complejo Güemes, el sanatorio Chaco y el sanatorio Frangioli, y ya se prevén nuevas medidas que obligarán a reprogramar estudios y cirugías. Según Bellomi, estas acciones son una respuesta directa “a la negativa por parte de la patronal en recomponer los salarios de enfermeras, choferes de ambulancia, camilleros y todo el personal que te atiende cuando estás realmente enfermo”.

“Cobardía empresarial” y el rol del Gobierno

El dirigente sindical fue contundente al calificar la actitud de las cámaras empresariales. “Muy cobardemente se escudaron en el 1% que pone como techo el gobierno de Milei. Ese 1% no significa ni medio kilo de carne”, denunció Bellomi. Y explicó que desde el gremio se ofrecieron múltiples alternativas para destrabar el conflicto: “Pusimos todas las opciones sobre la mesa, a corto plazo, a 30, 60 y 90 días. Pero el nivel de insensibilidad que están teniendo las cámaras empresariales yo no lo veía hace años”.

En esa línea, el secretario general destacó que hasta algunos empresarios admitieron que el aumento salarial solicitado es posible. “Inclusive el propio Armando Frangioli reconoció en una entrevista que están en condiciones de afrontar el incremento y que eso no significaría la quiebra de ningún sanatorio”, recordó Bellomi, y se preguntó: “¿Qué pasó después de una semana y media, si los sanatorios dicen que lo pueden pagar pero las cámaras se niegan a firmarlo?”.

Además, apuntó contra la falta de voluntad política. “El gobierno dice que no hay plata. El mayor usuario del sistema privado en la provincia es INSSSEP, y si tenés a la presidenta de INSSSEP y al gobernador diciendo que no hay plata, y ayer el gobernador dijo que no pasa nada si los sanatorios no atienden, total está el hospital, entonces claramente no le importa que un sanatorio esté de paro o que cierre”, afirmó.

Expectativa por una resolución

Si bien ayer por la noche hubo nuevas instancias de negociación, Bellomi explicó que el conflicto podría escalar aún más si no hay avances. “Hoy posiblemente se retomen las conversaciones con participación del Estado. Si esto no se firma, que nadie se sorprenda cuando tenga que ir a un sanatorio y no lo atiendan”, anticipó.

El gremio representa a 4.500 familias trabajadoras en el sector privado chaqueño, y a nivel nacional a más de 350.000 personas. En ese contexto, Bellomi remarcó que “cuando una persona pierde su trabajo, pierde la obra social, y termina recurriendo a la salud pública. Eso genera una sobrecarga en todo el sistema, pero a quienes nos gobiernan poco les importa”.

Críticas a la Federación Médica

Durante la entrevista, Bellomi también se refirió a los recientes planteos de la Federación Médica del Chaco. “Primero deberían ocuparse de respetar a sus propios trabajadores, pagar sueldos en tiempo y forma y conseguir recursos para otorgar aumentos”, cuestionó, y denunció que esa entidad “tiene un servicio de emergencias al borde del cierre”.

Además, pidió que se blanqueen los pagos de plus que se cobran a los pacientes: “Sabemos que hay médicos que cobran hasta 40 o 50 mil pesos en negro por consulta, pero claro, el paciente no se va a pelear con su médico de toda la vida por una factura”.

El salario de los trabajadores de salud

Respecto a los ingresos actuales, Bellomi detalló que “hoy un cadete cobra 680 mil pesos de bolsillo, una mucama 710 mil, y una enfermera un poco más de 750 mil”. Afirmó que ese salario no se condice con la responsabilidad y la carga horaria que implica trabajar en salud, especialmente en clínicas y sanatorios donde los recursos humanos están al límite.

Un sistema al borde del colapso

Finalmente, Bellomi hizo un análisis más profundo del sistema sanitario argentino: “No se repensó nada. El sistema está mal financiado y mal repartida la torta. Los gobiernos están obligados a garantizar la salud, ya sea pública o privada. Pero hoy el sistema se sostiene principalmente por el PAMI, las obras sociales provinciales y las prepagas. Y si esos pilares se caen, se viene abajo todo el sistema”.