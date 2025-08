Los comerciantes valoraron el impacto del Black Friday en Resistencia

El viernes y el sábado se desarrolló una nueva edición del Black Friday en Resistencia, con la participación de más de un centenar de comercios que ofrecieron promociones, descuentos y financiación en diversos rubros.

El evento, impulsado por la Cámara de Comercio local, generó un movimiento importante en el microcentro, y dejó un balance positivo para muchos vendedores, a pesar del contexto económico adverso y del hecho de que los empleados activos de la provincia aún no cobraron su sueldo.

Los rubros que rindieron

Entre los comercios que mostraron buenos resultados, sobresalió Showsports, donde Matías, su encargado, destacó que «tuvimos buena repercusión en ventas, mucha demanda y lindos números». Según explicó, trabajaron con descuentos en indumentaria, calzado y accesorios, y ofrecieron fuertes promociones con Tarjeta Tuya –como el reintegro del 10% en 3 cuotas–, además de planes de hasta 10 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas.

Por su parte, Analía, encargada de Pampa Shop, aseguró que el Black Friday «repercutió para bien en las ventas» y que hubo entusiasmo por parte del público. «Las ofertas fueron con hasta el 40% en productos seleccionados pagando en efectivo, y hasta 30% con tarjeta en 3 pagos», detalló. El calzado de dama fue lo más vendido. Desde Pampa Kids, también resaltaron la buena respuesta del público: «Estamos en liquidación hasta el 50%, y se movió bastante», señalaron.

En Magnus Cotillón, Leticia remarcó el efecto positivo del evento: «La gente se empezó a mover bastante en comparación a lo que veníamos viviendo. Este primer semestre fue duro, pero el comerciante argentino siempre lucha». Con promociones combinadas entre Tarjeta Tuya y descuentos en efectivo, lograron atraer a una clientela que volvió a preguntar precios y aprovechar las rebajas.

Voluntad de compra y falta de ingresos

Aunque los comerciantes valoraron la iniciativa y su impacto, muchos coincidieron en que la fecha no fue la más oportuna para los consumidores. Así lo señalaron varios clientes consultados por NORTE, quienes explicaron que al no haberse pagado todavía los sueldos de los trabajadores activos de la provincia, la Tarjeta Tuya del Nuevo Banco del Chaco no estaba habilitada.

«Este Black Friday se vio medio afectado por eso. La gente no tiene plata», dijo Armando. Juan sumó que «había que esperar una semana más para que la gente cobre y hubiera sido mejor», mientras que Irma valoró el esfuerzo comercial: «Se le está peleando, pero si cobraban el jueves o viernes, hubiera habido más movimiento».

Aunque la falta de liquidez impactó en el volumen de ventas que algunos esperaban, el Black Friday volvió a consolidarse como una herramienta útil para reactivar el consumo.