Liberaron bajo caución a Mauro Andión tras un año detenido por la causa IAFEP

El exfuncionario, acusado de malversación y fraude en la administración pública, recuperó la libertad luego de que la jueza Dolly Fernández hiciera lugar al pedido de cese de prisión.

El ex titular del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) durante el gobierno de Capitanich, Mauro Andión, fue liberado bajo caución tras permanecer detenido desde octubre de 2024 en la localidad de Colonia Popular . La decisión fue adoptada por la jueza Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal, luego de hacer lugar al pedido de cese de prisión presentado por la defensa.

El abogado confirmó que la resolución se conoció en la tarde de este jueves. «Hace aproximadamente 45 minutos nos notificaron que se hizo lugar al cese de prisión que presentamos», señaló.

Chapo explicó que la medida se basó en los mismos argumentos utilizados por el Superior Tribunal de Justicia para liberar, el pasado 24 de septiembre, a la coimputada María Laura Moreno «La causa ya está elevada a juicio, la prueba está resguardada y no existe peligro procesal ni de fuga. El delito que se le imputa a Andión es menor», argumentó.

El abogado detalló además que la defensa ofreció su garantía profesional como fianza para asegurar la comparecencia de Andión ante la Justicia, y que el exfuncionario entregó su pasaporte para evitar cualquier sospecha de fuga. «No tiene restricciones, pero si quisiera salir del país deberá pedir autorización», aclaró.

La causa, elevada a juicio en junio, permanece en la Cámara Segunda, donde también tramita el expediente del caso Sena, lo que podría demorar los tiempos procesales. , sostuvo Chapo.

Con esta resolución, Andión recupera la libertad tras un año detenido en el marco de la investigación por presunta malversación y administración fraudulenta de más de 120 millones de pesos durante su gestión al frente del IAFEP.