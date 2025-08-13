Ley Antimafia Y Plan Bandera: Detienen Al “Laucha” Ghiselli, Líder De La Barra Brava De Rosario Central

En el marco de la Ley Antimafia y del Plan Bandera que lleva adelante el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarrolló un importante operativo en Rosario, provincia de Santa Fe, que culminó con dos detenidos, entre ellos Lautaro “Laucha” Ghiselli (31), actual jefe de la barra brava de Rosario Central.

Ghiselli asumió el liderazgo de la hinchada tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, histórico referente durante 30 años, y está vinculado con “Los Menores”, una banda narco sospechada de haber participado en ese homicidio y en el de Daniel Atardo, ocurrido el pasado 9 de noviembre. Esta organización narcocriminal opera en barrios del noroeste rosarino —principalmente en 7 de Septiembre— y ha sido mencionada en diversas causas por su disputa de poder en la barra brava y su conexión con otras organizaciones delictivas.

El nuevo jefe de la barra fue detenido en un departamento de la calle Salta al 2400, en el barrio Pichincha. La captura se produjo a partir de un pedido de la fiscal provincial Georgina Pairola, quien investiga a Ghiselli como supuesto organizador dentro de la banda “Los Menores”. En el lugar se secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas y un carnet de socio de Rosario Central.

La investigación fue coordinada por el Equipo Conjunto de Investigación para la Aplicación de la Ley Antimafia en la ciudad de Rosario, con la intervención de PROCUNAR (a cargo de Diego Iglesias y Matías Scilabra), los fiscales regionales Matías Merlo y Georgina Pairola (MPA) y la fiscal Juliana González del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del MPA.

En total se realizaron 17 allanamientos y otros procedimientos en domicilios vinculados a personas buscadas por narcotráfico. Los operativos se desplegaron principalmente en el barrio 7 de Septiembre y en direcciones como: Martínez de Estrada al 7700, 7900 y 8000; Urdinarrain al 7900; México al 1600; Franklin al 2600; Cerrito al 6800; Schweitzer al 7700; Ayala Gauna al 8000; González del Solar al 1200 bis; Solís al 3000; Espinillo al 4000; Viamonte al 6900; Comando 602 al 4000; Barra al 1300 bis y Salta al 2400.

La detención de Lautaro “Laucha” Ghiselli permitió además el secuestro de 4 cargadores de pistola, 67 cartuchos calibre 9 mm, bolsas de nylon con dosis de cocaína, teléfonos celulares, una camioneta Volkswagen Amarok y dinero en efectivo.

Segunda detención

El lunes, en otro procedimiento dentro de la zona establecida por la Ley Antimafia, fue aprehendido Martín David Olivero por narcotráfico. En su poder se incautaron envoltorios de nylon blanco con cocaína, teléfonos celulares, cargadores de pistola y cartuchos calibre 9 mm. La medida fue coordinada por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (Centro de Consultas de Delitos Flagrantes), a cargo de Germán Mazzoni y el Fiscal de Distrito Diego Carbone.

Las Fiscalías dispusieron la incomunicación de los detenidos, el secuestro de todos los elementos y la realización urgente de pericias sobre los teléfonos celulares.