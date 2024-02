Leandro Zdero acompañó a Chaco for Ever

Visitas: 7

El mandatario Provinial, Leandro Zdero, participó ayer de la vuelta como local del “albinegro”, en el Estadio Juan Alberto García de la ciudad de Resistencia, en el marco de la 2° fecha de la Zona B.

Chaco For Ever y Gimnasia de Mendoza empataron 1-1 este domingo 11 de febrero. Para el ‘Negro’ el gol fue marcado por Javier Iritier (a los 3 minutos). Para Gimnasia de Mendoza el gol fue marcado por Leandro Ciccolini (a los 19 minutos). En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con Nueva Chicago, mientras que Gimnasia de Mendoza tendrá como rival a San Telmo.