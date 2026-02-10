La UNNE llega a las escuelas de Chaco y Corrientes para promover las vocaciones científicas

La iniciativa «Ciencia UNNE va a tu Escuela. Fomento a las Vocaciones Científicas» es desarrollada por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE, en articulación con los Ministerios de Educación de las provincias de Chaco y Corrientes.

Participan docentes de escuelas de Chaco y Corrientes que trabajan con investigadores e investigadoras de la UNNE para llevar la ciencia a las aulas desde el Nivel Inicial hasta los Institutos de Formación Docente.

El programa propone la interacción entre científicas/os y docentes de escuelas para que, valiéndose del conocimiento específico y territorial de cada actor, puedan pensarse propuestas orientadas a la enseñanza de diversos modos de producción y difusión del conocimiento científico y fomentar las vocaciones científicas de estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y superior no universitario;

Tras las exitosas ediciones desarrolladas del programa, recientemente la UNNE lanzó la Convocatoria 2026 que representa la continuidad de esta iniciativa que en el año 2025 posibilitó la concreción de casi treinta proyectos en escuelas de ambas provincias.

Desde el año 2025 se contempló la posibilidad de postular propuestas de tipo extensionistas, además de los proyectos de tipo investigativos, con el propósito de fortalecer la integralidad de las funciones sustantivas de investigación, extensión y docencia en la universidad.

Para ello, la Secretaría General de Ciencia y Técnica trabaja articuladamente con la Secretaría General de Extensión Universitaria y la Coordinación General de Institutos de Investigación.

Para la edición 2026, las propuestas podrán presentarse del 18 de febrero al 9 de marzo, y tiene como destinatarios a Docentes investigadores/as, becarios/as, estudiantes de grado y posgrado, que pertenezcan a la UNNE, que se encuentren realizando actividades de investigación científica y tecnológica, y/o realicen acciones de extensión vinculadas con las líneas de investigación científica que desarrollan.

La coordinación general de este programa está a cargo de la Dra. Cinthia Amud, quien se ocupa de recibir las postulaciones de proyectos enviados por los/as Científicos/as Responsables. Las propuestas deberán remitirse al correo apoyo.tecnico.cyt@unne.edu.ar y para realizar consultas pueden dirigirse al mismo correo mencionado.

La UNNE otorgará un estipendio para atender gastos requeridos para el desarrollo de las actividades propuestas, tales como materiales didácticos y movilidad/traslado hacia las escuelas. El monto a otorgarse se establecerá en función de la disponibilidad presupuestaria y distancia existente hasta la institución educativa asignada a cada propuesta seleccionada.

«La continuidad de este programa permite consolidar los vínculos entre los equipos científicos de la UNNE y las instituciones educativas», destacó la Dra. Amud.

Agregó que «nuestro objetivo es claro: promover un trabajo colaborativo, que transforme la enseñanza de la ciencia, a través de estrategias de aprendizaje significativo y participación activa».

En este sentido, señaló que esperan que los proyectos promuevan prácticas pedagógicas innovadoras y situadas, y que una vez finalizado el trabajo con los equipos científicos, los docentes cuenten con nuevas capacidades para replicar y enriquecer estas propuestas de forma autónoma.