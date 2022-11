La UNCAUS será sede de exámenes internacionales de inglés y español

Impactos: 12

La Universidad Nacional del Chaco Austral será sede, a partir del año 2023, de dos exámenes internaciones de certificación de lenguas: CELU y Trinity College London.

La Universidad Nacional del Chaco Austral, a través de su Escuela de Lenguas, será la nueva sede en el nordeste de dos exámenes internacionales, para certificar las competencias lingüísticas de quienes deseen acreditar sus conocimientos en inglés y en español, como lengua extranjera.

Las fechas de ambos exámenes serán publicadas al inicio del ciclo lectivo 2023 y los interesados en rendir pueden adquirir información en la página de oficial de cada uno de los exámenes: CELU https://www.celu.edu.ar/ y Trinity College London https:// www.trinitycollege.com/local-trinity/Argentina , o escribir al correo de la Escuela de Lenguas de la Universidad Nacional del Chaco Austral: escueladelenguas@uncaus.edu.ar para ser orientados en el proceso.

Certificado de Español, Lengua y Uso – CELU

Argentina cuenta con una certificación de español de validez internacional llamada Certificado de Español: Lengua y Uso (CELU). Es un certificado de dominio del español como lengua extranjera que pueden obtener todos los extranjeros, cuya primera lengua no sea el español y que quieran validar su capacidad de usar este idioma, como lengua segunda para ámbitos de trabajo y de estudio. El CELU es el único examen reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Esta certificación es ofrecida por el Consorcio Interuniversitario ELSE, que se enmarca en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que reúne a las universidades nacionales argentinas. A nivel internacional, hay acuerdos de mutuo reconocimiento entre los gobiernos de Brasil, China e Italia.

Los certificados CELU no tienen fecha de vencimiento y pueden presentarse como comprobantes de competencia en lengua española, ante entidades académicas e instituciones o empresas públicas y privadas. Los exámenes evalúan el uso adecuado de la lengua, pero no acreditan a los hablantes como profesores de español como lengua segunda y extranjera.

Trinity College London

Trinity es un consejo examinador internacional y organización benéfica educativa independiente, que proporciona evaluaciones externas alrededor del mundo desde 1877.

Con más de 850.000 candidatos en más de 60 países en todo el mundo, las certificaciones Trinity están diseñadas específicamente para ayudar a estudiantes en proceso. Trinity College London ha estado ofreciendo exámenes en Argentina desde 1995 y, actualmente, los exámenes de inglés que se ofrecen evalúan habilidades de habla y de escucha (GESE) y las cuatro habilidades de habla, escucha, lectura y escritura (ISE).

Las certificaciones de inglés están en línea con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), por lo que sus niveles están certificados internacionalmente y son reconocidos a nivel mundial por universidades, autoridades educativas y organizaciones comerciales.