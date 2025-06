La Policía del Chaco apuesta al acercamiento social con música, arte y nuevas generaciones

Resistencia, Chaco – La Policía del Chaco se prepara para una serie de actividades que buscan algo más que cumplir con su tradicional rol de seguridad: pretende acercarse a la ciudadanía desde un lugar distinto, más humano, más próximo, y profundamente comprometido con la vida social y cultural de la provincia.

Una de las propuestas más destacadas es el Concierto de la Banda de Música de la Policía, que se realizará el miércoles 11 de junio a las 20.30 en el Domo del Centenario, con entrada libre y gratuita. Desde ya, la expectativa es alta: además del espectáculo musical, se anticipa la participación de un artista chaqueño de primer nivel, cuyo nombre aún no fue confirmado oficialmente, pero que ya generó entusiasmo por su compromiso verbal con el evento.

La directora de la banda, la oficial principal Lorena Quintana, ha sido reconocida por su enfoque innovador. Profesora de música de formación, ha sabido conjugar la rigidez protocolar con la calidez del arte. Uno de los hitos fue el memorable ensamble del “Mambo No. 5” en versión sinfónica, interpretado por la banda, que dejó al público encantado.

“Tenemos una de las mejores bandas de música policial del país. No lo digo solo como parte de la institución, sino porque he tenido la oportunidad de visitar otras provincias. Nuestra banda no tiene nada que envidiar”, destacaron desde la Jefatura.