La magia de la radio: un encuentro inolvidable entre Mauricio Dayub y Pilar Sordo en Radio Provincia del Chaco

En una mañana cargada de emociones y reflexiones profundas, el programa «Todos a la Mañana», que se emite por Radio Provincia del Chaco, fue escenario de un encuentro tan inesperado como potente: mientras era entrevistado el reconocido actor Mauricio Dayub, irrumpió en el estudio la psicóloga y escritora Pilar Sordo, generando un momento inolvidable al aire.

Dayub se encontraba repasando su carrera, desde sus inicios en Paraná hasta su consagración como actor, director y dramaturgo. Recordando su infancia, contó: «A los cinco o seis años ya sabía que esta era mi vocación, sin entender bien de qué se trataba. En el garage de casa, con mis hermanos, jugábamos a inventar ficciones». Su testimonio emocionó a los conductores del programa, que destacaron el recorrido de un artista que supo construir una carrera sólida en cine, televisión y teatro.

Hablando sobre su obra «El Equilibrista», que el 27 y 28 de junio se presenta en el Complejo Cultural Guido Miranda, Dayub explicó que la clave del éxito del espectáculo, que ya lleva más de 800 funciones y 400.000 espectadores, radica en que «nos da algo que la realidad ya no nos da. Habla de lo esencial, de lo que somos de verdad, no del auto que manejamos o del barrio donde vivimos, sino de lo que importa profundamente».

En ese instante, la charla tomó un giro inesperado cuando Pilar Sordo entró al estudio para saludar a Dayub. Entre risas, la psicóloga chilena se sumó a la entrevista y expresó: «No se lo pueden perder porque la obra es increíble. No sé cómo hace para sostener tantos personajes, yo no sé cómo no se revienta».

Con humor y respeto mutuo, Dayub y Sordo intercambiaron miradas sobre el sentido profundo de sus respectivos trabajos. El actor compartió: «Muchas veces me gritaban asesino por la calle, por personajes que hacía en la tele. Yo decía: qué lindo sería que me conocieran por las historias que me gustaría contar», en alusión a su tránsito del éxito televisivo al teatro de autor.

Por su parte, Pilar Sordo tomó el guante y destacó: «El Equilibrista rescata lo esencial del ser humano. Tiene una profundidad que no pasa desapercibida. Aporta una mirada compleja sobre nuestras máscaras, nuestros rostros, sobre quiénes somos realmente».

La conversación derivó en una reflexión conjunta sobre la infancia, el deseo, la identidad y los sueños que cambian con el tiempo. Dayub citó la canción De mayor, de Bunbury: «De chico quería ser mayor, y de mayor quiero volver a ser niño», como una síntesis del espíritu de su obra. Sordo, por su parte, relacionó esa idea con su reciente libro «Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres», reflexionando sobre la importancia del lenguaje en la construcción de la autoestima y la identidad.

El conductor del programa, emocionado por el cruce, resumió: «Esto es la magia de la radio, estos encuentros que no se planean pero que quedan en el alma. Un actor enorme y una pensadora imprescindible, juntos en esta mesa».

Con aplausos, risas y profunda emoción, el programa cerró recordando que Mauricio Dayub se presenta este fin de semana con El Equilibrista, y Pilar Sordo brindará una charla abierta en el marco de su visita a Chaco. Una mañana de radio que quedará en la memoria de los oyentes chaqueños.