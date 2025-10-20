La Escondida celebró el Día de la Madre con emoción y un homenaje especial

La comunidad se reunió para rendir tributo a todas las madres con una caminata, música, sorteos y la inauguración del Monumento de La Madre, nuevo emblema de amor y fortaleza.

La localidad de La Escondida vivió una jornada colmada de emoción y alegría en el marco de la celebración del Día de la Madre, organizada por la Municipalidad local. Vecinas, familias y autoridades compartieron una tarde de homenajes, música y actividades pensadas especialmente para reconocer a las madres de la comunidad.

La celebración comenzó con una caminata simbólica, que unió a vecinas y vecinos en un recorrido cargado de afecto y energía. El momento más emotivo de la jornada fue la inauguración del Monumento de La Madre, una nueva obra que busca representar los valores de amor, ternura y fortaleza que encarnan las madres de La Escondida.

“Este monumento es un símbolo de reconocimiento y gratitud hacia todas las madres que día a día sostienen, acompañan y enseñan con su ejemplo”, destacaron desde el municipio.

Tras el acto inaugural, la tarde continuó con una gran celebración popular: se compartieron cupcakes caseros, sorteos, espectáculos en vivo, música y baile, en un clima de alegría y compañerismo.

Cada detalle del encuentro fue preparado con dedicación, reflejando el compromiso de la Municipalidad con las tradiciones y los valores familiares que identifican a la comunidad.

“Queríamos que las madres de La Escondida tengan su merecido homenaje, lleno de ternura y agradecimiento. Ellas son el corazón de nuestras familias y la fuerza que nos impulsa a seguir construyendo una localidad más unida”, expresaron desde la organización.

El cierre estuvo marcado por risas, abrazos y emoción compartida, en una jornada que reafirmó el espíritu solidario y festivo de La Escondida.