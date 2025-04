Julio Ferro: “Nosotros vamos a dejar atrás el Chaco de los vivos que se enriquecieron con la pobreza del pueblo”

El candidato a primer diputado provincial por el oficialismo chaqueño, Julio Ferro, habló con Radio Provincia y compartió un encendido mensaje en el marco de su campaña, destacó su compromiso con una política renovada, con sensibilidad social y sin privilegios para los funcionarios.

“Estamos recorriendo toda la provincia, hablando con productores, comerciantes, vecinos. La gente está cansada de los mismos de siempre. Nos dicen: ‘por fin gente joven, nueva, con ganas de trabajar’”, expresó Ferro, quien acompaña desde el inicio la gestión del gobernador Leandro Zdero.

Durante la entrevista, valoró el trabajo del INSSSEP en la entrega de audífonos, sillas de ruedas y elementos ortopédicos a afiliados y personas con discapacidad. “Estos actos conmueven porque transforman vidas. Y más aún cuando se hacen con recursos escasos, pero con gestión y transparencia”, señaló.

Ferro subrayó su compromiso con una política basada en el respeto y la cercanía. “Saludo a todos en Casa de Gobierno, desde el policía en la puerta hasta el personal de limpieza. Todos tienen problemas, todos merecen respeto. Así me criaron”, dijo.

Al referirse a la situación legislativa, fue categórico: “Hace tres semanas que la Legislatura no sesiona porque la mayoría kirchnerista no da quórum. Cuando un docente falta, se le descuenta el sueldo. Lo mismo debería aplicarse a los diputados. Hay que exponer quién trabaja y quién no”.

También lanzó duras críticas al exgobernador Jorge Capitanich, a quien acusó de haber promovido la impunidad de organizaciones piqueteras que, según Ferro, co-gobernaban la provincia. “Manejaban merenderos, becas, ayudas sociales y hasta la obra pública sin control, construyendo viviendas que nunca se terminaron. Se enriquecieron mientras la gente sufría”, afirmó.

Ferro consideró que la sociedad chaqueña le dará un “baño de humildad” al exmandatario en las urnas. “Tiene un discurso resentido. Promueve el bullying, incluso burlándose de mi apellido, mientras en las escuelas enseñamos a los chicos a respetarse. Es un mal ejemplo”, lamentó.

Finalmente, aseguró que está preparado para el debate electoral. “Estoy formado, conozco el Estado desde adentro. No me preocupa el ataque, me preocupa explicar lo que nos dejaron y lo que estamos construyendo. Nosotros vamos por un Chaco distinto, sin acomodos, con transparencia y compromiso”.