Juan Felipe Chaussivert: “Mi sueño es ser intendente de Barranqueras”

A un año y medio de su desembarco en la Lotería Chaqueña, el vocal oficial Juan Felipe Chaussivert repasó su experiencia en el organismo, el trabajo territorial durante la campaña legislativa 2023, los desafíos del juego ilegal y responsable, y anticipó sus aspiraciones políticas para el 2027.

“Siempre me invitan y siempre me gusta venir, pero la agenda política y la de Lotería me tuvo con muchas responsabilidades”, reconoció al comienzo de la charla, en la que repasó cómo vivió la campaña que lo tuvo recorriendo la provincia junto a los candidatos a diputados del espacio oficialista liderado por Julio Ferro. “Sentíamos que todos éramos primeros candidatos”, dijo, al destacar el compromiso y la energía con que abordaron el desafío.

Chaussivert asumió como vocal en el directorio de Lotería Chaqueña junto a Lucas Apud Macín (presidente) y Martín Portela (vocal del personal). “Lotería es una institución extraordinaria que está entre las tres mejores del país dentro de ALEA. Tenemos juegos propios como La Poceada, que fue copiado por otras loterías, y seguimos innovando con nuevos bonos benéficos”, destacó.

El funcionario remarcó también la importancia del combate al juego ilegal, en especial en plataformas online, y detalló que la entidad chaqueña, junto a Lotería Correntina, logró cerrar sitios ilegales mediante una acción judicial sin precedentes. “Es una lucha constante y compleja, incluso con adolescentes y jóvenes adultos jugando en fiestas o recreos escolares. Hay que actuar en contra de esto”, advirtió.

En ese marco, subrayó el trabajo de los equipos de Juego Responsable: “Tenemos un 0800 para que jugadores o familiares puedan pedir asistencia. Existen figuras como la autoexclusión y derivación a profesionales. Es un tema serio y requiere un abordaje integral con Salud, Educación y Desarrollo Social”.

Consultado sobre el posicionamiento de la institución, Chaussivert fue claro: “Lotería chaqueña no sólo recauda, sino que cumple una función social histórica. Su naturaleza es volcar recursos en salud, deporte, cultura y acción social”. Destacó que, pese a las restricciones presupuestarias actuales, siguen ejecutando obras con criterio equitativo, sin distinción partidaria. “Desde el primer día, por indicación del gobernador Zdero, nos vinculamos con todos los municipios por igual”, subrayó.

El jueves próximo se lanzará un nuevo bono benéfico y solidario que podrá ser comercializado por instituciones sin fines de lucro de toda la provincia. El sorteo se realizará el 20 de septiembre, con importantes premios: una Jeep Renegade, diez millones de pesos, y varias motos entre los destacados.

Sobre su trayectoria personal, recordó que fue concejal de Barranqueras entre 2019 y 2023, y que fue reelecto, aunque actualmente tiene licencia por su función en Lotería. Consultado por su futuro político, no dudó: “Quiero ser intendente de mi ciudad. Amo Barranqueras y me duele verla así. Localidades más chicas están más limpias, ordenadas y con mejores servicios. Hay que dar un salto de calidad”.

Finalmente, reflexionó sobre la formación política y la necesidad de renovación: “No alcanza con tener antigüedad partidaria. Hay que capacitarse para gobernar. Yo soy abogado, especialista en Derecho Público Provincial y Municipal, y me interesa aportar desde esa preparación”.

Con un discurso que combina compromiso territorial, profesionalización de la gestión pública y una visión clara sobre los desafíos del presente, Chaussivert se perfila como uno de los referentes a seguir en el camino hacia el 2027.