Jorge “Pato” Gómez acompañó la reposición de la bandera en el Monumento a los Héroes de Malvinas

El Ministro de Gobierno participó del acto junto a veteranos de guerra y reflexionó sobre el valor de la memoria colectiva y el acompañamiento del Estado. También adelantó su próxima función como diputado provincial.

En la mañana del jueves, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos del Chaco, Jorge «Pato» Gómez, participó del acto de reposición de la bandera en el Monumento a los Héroes de Malvinas, ubicado en la intersección de la Ruta 11 y la Avenida Malvinas Argentinas. El evento fue organizado por el Centro de Excombatientes y contó con la presencia de veteranos, vecinos y funcionarios.

“Fue un orgullo izar la bandera junto a los veteranos”, expresó Gómez en diálogo con Radio Provincia, y recordó el 2 de abril de 1982: “Ese día estaba cursando cuarto año en Castelli. La primera noticia la recibimos por una profesora. No había celulares, ni televisión en todos los hogares. Fue un momento que me marcó”.

El funcionario chaqueño destacó el acompañamiento del Gobierno a los excombatientes y remarcó la importancia de mantener viva la memoria histórica: “Vinimos a acompañar este acontecimiento que tiene una trascendencia importante por lo significativo que es para cada uno de los excombatientes”.

Rumbo a la Legislatura

Gómez también se refirió a su próxima etapa política: en diciembre asumirá como diputado provincial. “Cuando el gobernador Zdero me ofreció ser ministro, no dudé. Y cuando me propuso ser candidato a legislador, le dije que estaría donde más pueda aportar a su proyecto político”, señaló.

Al respecto, sostuvo que desde la Cámara de Diputados trabajará para fortalecer el andamiaje legislativo del oficialismo: “Vamos a acompañar todos los proyectos que impulsen políticas de Estado para un Chaco productivo”.

Balance de gestión y proyecciones

Consultado por su gestión al frente del Ministerio, Gómez reconoció que la situación inicial fue más grave de lo previsto: “Sabíamos que íbamos a encontrar un panorama difícil, pero fue aún más complicado de lo que pensábamos. Por eso el gobernador nos pidió poner orden”.

Entre los logros de su cartera, mencionó la modernización del Registro Civil, la reactivación de la Dirección de Catastro tras 20 años de inactividad, y la implementación del sistema Delta que permite a los agrimensores trabajar de forma remota: “Esto reduce costos y mejora la eficiencia en trámites como subdivisiones de terrenos”.

Asimismo, adelantó que continuarán los operativos integrales gratuitos por el interior chaqueño, comenzando desde Fortín Belgrano.

Por último, valoró la incorporación del sistema FORTE en los registros civiles, aunque admitió dificultades iniciales: “Está viniendo gente de Buenos Aires a adaptar las máquinas. Cuando funciona, mejora el servicio en un 100%”.