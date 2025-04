Javier Parisi : El argentino que conquistó a la familia Lennon se presenta en el NEA

Javier Parisi, conocido como el «Lennon argentino», no es solo un tributo al icónico músico británico: su vida y su carrera artística están profundamente ligadas a la figura de John Lennon, a quien no solo interpreta, sino que honra a través de una trayectoria que lo ha llevado por los escenarios más importantes del mundo. Este 3 y 4 de mayo, Parisi llegará al nordeste argentino con dos presentaciones: una en La Casa del Médico en Resistencia y otra en la Sociedad Cultural Israelita de Corrientes.

En vísperas de sus presentaciones el artista dialogó con nosotros sobre su increíble trayectoria internacional, su relación con la familia Lennon y su experiencia reciente en el cine.

—Javier, ¿cómo comienza tu vínculo tan especial con John Lennon?

—Desde muy chico, a los ocho o nueve años, me interesé profundamente en su vida y su música. Aprendí inglés solo para poder entender sus canciones. Siempre sentí una conexión especial, y con el tiempo, eso se fue profundizando.

—Hoy no solo te pareces físicamente, sino que interpretás su música en todo el mundo. ¿Cómo fue ese recorrido?

—Fue un proceso largo. Empecé interpretándolo de muy chico y, con los años, la cosa fue creciendo. Llegué a trabajar en Inglaterra en un musical recreando a Lennon en 2019. Eso me abrió puertas en distintos países como Finlandia, Suecia, España, Indonesia, Filipinas, entre otros. Incluso en Noruega me bautizaron como “el argentino que lleva a Lennon a Inglaterra”. Fue una locura.

Desde pequeño, Parisi sintió una conexión especial con Lennon pero el salto definitivo en su carrera llegó en 2018, cuando decidió adquirir una réplica de la mítica gorra que usaba John Lennon. La diseñadora original de ese accesorio, Helen Anderson, compartió una foto suya en redes sociales. El impacto fue inmediato: Julian Lennon, hijo del legendario beatle, comentó la publicación con un afectuoso «I love him» («Lo amo») y comenzó a seguirlo en redes. A partir de allí, la relación con el entorno íntimo de Lennon se fortaleció.

—¿Cómo llegaste a conectarte con la familia de Lennon?

—Todo empezó en 2018. Como fan, quise conseguir la gorra original que usaba Lennon y la compré en el sitio web de Helen Anderson, su diseñadora y amiga personal. Cuando le mandé una foto mía con la gorra, ella quedó impactada por el parecido y la subió a sus redes. Julian Lennon, el hijo de John, la vio y comentó «I love him» («Lo amo»). Poco después, me empezó a seguir en redes sociales, lo cual fue increíble.

—¿Y eso te llevó a trabajar con ellos?

—Exactamente. Gracias a eso, me convocaron para el musical en Inglaterra. Ahí tuve la oportunidad de vivir tres meses en la casa de Helen, donde incluso venía la hermana de Lennon, Julia, a tomar el té. Con ellos compartimos mucho, fue muy emocionante. Julia me nombró embajador de su libro «Creciendo con mi hermano John Lennon» para los países hispanohablantes. No lo pensé ni un segundo: acepté de inmediato.

Recientemente, Parisi incursionó en el cine argentino con la película Lennons, donde interpreta dos personajes: el propio John Lennon y Norberto, un pintor argentino que guarda un gran parecido con el músico británico.

—Más allá de los shows, recientemente te vimos en la película Lennons. ¿Cómo fue debutar en el cine?

—Fue una experiencia maravillosa. Trabajar con actores como Gastón Pauls, Luciano Cáceres, Luis Machín, Betina Blum, fue un sueño. Interpreté dos papeles: el de John Lennon y el de Norberto, un pintor argentino que tiene un gran parecido con Lennon. Aunque había participado en documentales en Inglaterra, esta fue mi primera película de ficción en Argentina.

Su trayectoria internacional incluye presentaciones en países como Inglaterra, España, Noruega, Finlandia, Suecia, Indonesia y Filipinas. En Noruega, fue apodado «el argentino que lleva a Lennon a Inglaterra», en reconocimiento a su particular historia.

—Para quienes aún no te vieron en vivo: ¿qué pueden esperar de tus shows?

—No es simplemente un «cover». Es una interpretación teatral y musical de la vida de Lennon, con más de dos horas de show, donde recorro su etapa en los Beatles y como solista. Cambio siete veces de vestuario para representar las diferentes épocas de su vida. Tocamos todo en vivo y hay mucha interacción con el público. Es un espectáculo para toda la familia, lleno de música y emoción.

En sus espectáculos, Parisi ofrece más que un simple recital de covers. Sus shows son representaciones teatrales y musicales que recorren la vida de Lennon, desde su época con los Beatles hasta su carrera solista. A lo largo de más de dos horas de espectáculo, el artista cambia de vestuario en siete oportunidades para reflejar las distintas etapas del músico británico, acompañado siempre de una banda que interpreta la música en vivo.

—¿Qué diferencias encontrás entre el público sudamericano y el europeo?

—El público sudamericano vive la música con una pasión impresionante. En los conciertos de Paul McCartney, por ejemplo, ves a padres e hijos cantando juntos. Esa energía es única. Afuera también disfrutan, pero aquí se exterioriza de una manera más intensa y emotiva.

—Por último, ¿dónde y cuándo te pueden ver en nuestra región?

—El 3 de mayo voy a presentarme en La Casa del Médico, en Resistencia, y el 4 de mayo en la Sociedad Cultural Israelita de Corrientes. Estoy muy feliz de poder compartir mi arte con el público del nordeste argentino.

Javier Parisi se prepara ahora para reencontrarse con el público del nordeste argentino en dos noches que prometen ser inolvidables para los amantes de la música de los Beatles y de la figura eterna de John Lennon.