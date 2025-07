Javier Martínez, intendente de Margarita Belén: “Hoy priorizamos pagar sueldos y sostener la salud, la seguridad y la dignidad de nuestra gente”

Margarita Belén cumplió 135 años el pasado 9 de mayo y, como cada año, lo celebró en comunidad. Pero esta vez, en un contexto económico mucho más adverso que en otras oportunidades. A pesar de ello, el municipio dirigido por el intendente Javier Martínez ha logrado mantener el orden financiero, sostener programas sociales y garantizar servicios básicos con fondos propios. Además, se prepara para la 15° edición del Festival del Chipacuerito y la Torta Parrilla, uno de los eventos populares más representativos del invierno chaqueño.

En diálogo con Radio Provincia, el jefe comunal hizo un repaso profundo de la situación del municipio, defendió la autonomía de su gestión, remarcó la importancia de las políticas inclusivas y de contención, y se refirió también al futuro del justicialismo chaqueño en la antesala de las elecciones legislativas y partidarias.

Orden en la gestión y contención en tiempos difíciles

Martínez comenzó haciendo referencia al aniversario del pueblo: “Lo vivimos con mucha alegría, con actividades culturales y tradicionales, como cada año. Y lo importante es que lo pudimos hacer cumpliendo con nuestras obligaciones, sobre todo con los trabajadores municipales. Hoy hay municipios que están complicados, que no pueden pagar sueldos o aguinaldos. Nosotros, a pesar de la fuerte caída de la coparticipación, logramos hacerlo en tiempo y forma”.

Durante el primer semestre del año, el municipio otorgó un incremento salarial acumulado del 32%. “Fue una pauta que asumimos con responsabilidad. Lo hicimos sin aportes extraordinarios, sólo con los recursos genuinos. Pero claro, eso implica que tenemos que pisar la pelota en otras áreas. Las grandes obras, como el camping municipal, la plaza central o la compra del camión de riego, no las podemos repetir por ahora. Hoy, la prioridad es el sueldo del trabajador y la asistencia a las familias”, sostuvo.

El intendente señaló que la crisis golpea a todos los sectores. “Nuestros albañiles y ladrilleros que antes podían elegir dónde trabajar, hoy vienen al municipio a pedir un jornal porque no tienen para comer. Por eso tenemos programas de empleo municipal como los PAM, que nos permiten contener a mucha gente. Es una situación que nos duele, pero no vamos a mirar para otro lado”.

Gobernar sin excusas: salud, seguridad y educación

Martínez dejó en claro que su modelo de gestión se basa en una presencia activa del Estado local en todas las áreas que afectan a la vida cotidiana de los vecinos. “Yo no me lavo las manos. Cuando falta un médico, cuando no hay ambulancia, cuando una escuela tiene un problema de electricidad o un baño roto, ahí está el municipio. Porque si no estamos nosotros, nadie aparece”.

En ese marco, enumeró las acciones que desarrolla el gobierno local:

En seguridad , Margarita Belén cuenta con una central de monitoreo municipal con más de 50 cámaras y una Guardia Urbana activa las 24 horas. “Nos vienen a visitar otros municipios a conocer nuestro modelo”, afirmó.

En salud , recientemente lanzó el Programa Municipal de Atención a la Salud , con un equipo de enfermeros que recorrerá barrios y hogares haciendo tareas de prevención y asistencia primaria. “No reemplazamos al sistema público, pero lo fortalecemos. Salud es vida y no podemos dejarla librada al azar”.

En educación, el municipio colabora de manera permanente con las escuelas. “Los directores tienen que gestionar hasta para cambiar una lámpara. Nosotros damos respuestas rápidas porque entendemos que la educación no puede esperar”.

Una visión política y partidaria de cara al futuro

En la segunda parte de la entrevista, Martínez fue consultado sobre la situación del justicialismo chaqueño. Como referente de la Liga de Intendentes Peronistas, opinó sobre el liderazgo de Jorge Capitanich y la necesidad de construir unidad en la interna partidaria.

“Nosotros somos orgánicos. Mientras Capitanich fue presidente del partido, fue nuestro conductor. En mayo, pese a algunas diferencias internas, el peronismo logró un empate técnico en la elección legislativa. Seis diputados puso Capitanich, dos la línea disidente. Hoy ya nadie discute su candidatura a senador. Tiene el mayor capital político de la provincia”, afirmó con contundencia.

Martínez también reconoció que el justicialismo necesita renovación. “La gente pide caras nuevas, ideas nuevas. Y eso está bien. Capitanich ya habilitó esa discusión. Dijo claramente que quienes tengan aspiraciones para el 2027, salgan a caminar, a construir. Esa es la política. El tiempo dirá quién puede ser candidato a gobernador o presidente del partido”.

Respecto a la participación de los intendentes en las listas nacionales, aseguró que “seguramente hay aspiraciones legítimas”, pero que el camino es el consenso. “Habrá lugar para todos si trabajamos en la unidad. El objetivo es que el peronismo chaqueño llegue fuerte al 2027”.

Festival del Chipacuerito y la Torta Parrilla: una fiesta con sabor a identidad

La entrevista concluyó con la invitación a toda la comunidad a participar del Festival del Chipacuerito y la Torta Parrilla, que se realizará el domingo 20 de julio en la avenida 17 de Agosto. “Es la edición número 15. Este año será especial porque competirán todos los ganadores anteriores, una especie de ‘edición campeonas’. Vamos a tener música, bailes, comidas tradicionales, emprendedores, artesanos, y sobre todo, muchas tortas parrillas y chipacueritos para disfrutar”, detalló el intendente.

El evento es gratuito y ya forma parte de la agenda turística y cultural del invierno chaqueño. “Este festival no solo es una celebración de nuestras tradiciones, sino también una oportunidad económica enorme para nuestros emprendedores y comerciantes. Es plata que queda en el pueblo”, subrayó.

Un intendente que se arremanga

Con un tono sereno pero firme, Javier Martínez dejó en claro que su compromiso con la comunidad de Margarita Belén no depende del contexto ni de los recursos que lleguen desde arriba. “Gobernamos con lo que tenemos. No pedimos excusas. Nos arremangamos, priorizamos lo urgente, pero sin dejar de pensar en el futuro. Margarita Belén está de pie porque su gente lo merece”.

Y concluyó con una invitación abierta:

“Este domingo 20, no hagan otros planes. Margarita Belén los espera con los brazos abiertos y la mesa servida con lo mejor de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente”.