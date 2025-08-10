Javier Calamaro lanzó su propio aceite de oliva y aceto balsámico gourmet

f075d218-9426-4aa3-9e20-83f7436dded3

Javier Calamaro, músico, cocinero aficionado y amante declarado del buen comer, lanzó su propia línea de aceite de oliva virgen extra y aceto balsámico premium. Bajo el nombre “Calamaro”, desarrolló el proyecto junto a dos referentes del sector: Olivícola Laur y Acetaia Millán.

La propuesta combina calidad gourmetidentidad argentina y producción sin conservantes, con un blend de varietales como arbequina y arauco. El aceto, por su parte, es madurado en toneles de roble, siguiendo técnicas tradicionales italianas.

“Todos los días tomo 25 mililitros de aceite de oliva en ayunas. Me volví fanático”, había confesado Javier en 2023.

Lejos de ser solo una marca con su apellido, el músico se involucró en cada paso del proceso, inspirado por su vínculo familiar con la cocina y su hábito de consumir aceite de oliva en ayunas. Calamaro Gourmet es su nuevo proyecto personal: música, sabor y territorio, envasados en botella.

“Así como a muchos les entusiasma hacer vino en Mendoza, a nuestra familia siempre le gustó la cocina, y el aceite de oliva siempre fue fundamental en nuestra casa -dice Calamaro-. Por eso, producir nuestro propio aceite y aceto es mucho más que una marca en una etiqueta”.

Además, Javier Calamaro celebrará sus 40 años con la música con un show especial titulado “Peligrosamente Cerca”. Será el 23 de agosto en la Sala Caras y Caretas, con banda completa, invitados y un repaso por toda su carrera. Un concierto que promete ser el más importante de su vida.

Más Noticias

moho-cocina

Cómo quitar el moho negro que aparece en la silicona de la cocina

estudiar

Es la técnica de estudio más eficiente y la usan los estudiantes más destacados

berenjenas-agua

Por qué hay que poner vinagre y berenjenas en una olla: ¿qué significa?

Te pueden interesar

fddd

El Gobierno pone en pausa la privatización de Trenes Argentinos y deriva más de $50.000 millones en obras

f075d218-9426-4aa3-9e20-83f7436dded3

Javier Calamaro lanzó su propio aceite de oliva y aceto balsámico gourmet

cbbba4ac-f7d7-41c6-816a-38a9ddfa09e6

McDonald’s se conecta a la energía solar: 50% de su consumo ya es renovable

image (1)

Roca, Civit y el debate actual sobre la Obra Pública

image

El sistema agrivoltaico, una oportunidad para el desarrollo cooperativo en Argentina