Javier Calamaro lanzó su propio aceite de oliva y aceto balsámico gourmet

Javier Calamaro, músico, cocinero aficionado y amante declarado del buen comer, lanzó su propia línea de aceite de oliva virgen extra y aceto balsámico premium. Bajo el nombre “Calamaro”, desarrolló el proyecto junto a dos referentes del sector: Olivícola Laur y Acetaia Millán.

La propuesta combina calidad gourmet, identidad argentina y producción sin conservantes, con un blend de varietales como arbequina y arauco. El aceto, por su parte, es madurado en toneles de roble, siguiendo técnicas tradicionales italianas.

“Todos los días tomo 25 mililitros de aceite de oliva en ayunas. Me volví fanático”, había confesado Javier en 2023.

Lejos de ser solo una marca con su apellido, el músico se involucró en cada paso del proceso, inspirado por su vínculo familiar con la cocina y su hábito de consumir aceite de oliva en ayunas. Calamaro Gourmet es su nuevo proyecto personal: música, sabor y territorio, envasados en botella.

“Así como a muchos les entusiasma hacer vino en Mendoza, a nuestra familia siempre le gustó la cocina, y el aceite de oliva siempre fue fundamental en nuestra casa -dice Calamaro-. Por eso, producir nuestro propio aceite y aceto es mucho más que una marca en una etiqueta”.

Además, Javier Calamaro celebrará sus 40 años con la música con un show especial titulado “Peligrosamente Cerca”. Será el 23 de agosto en la Sala Caras y Caretas, con banda completa, invitados y un repaso por toda su carrera. Un concierto que promete ser el más importante de su vida.