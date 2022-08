Inventan paneles solares que generan electricidad no solo de día, sino también de noche

Impactos: 6

Un grupo de ingenieros de la Universidad estadounidense de Stanford, inventó un panel solar que genera electricidad no solo de día, sino también de noche.

Así, lograron montar un panel solar normal y corriente con un generador termoeléctrico integrado, que es capaz de conseguir una pequeña cantidad de electricidad gracias a la diferencia de temperatura entre el aire y el calor residual de las placas solares.

“Durante el día hay una luz que proviene del Sol que choca contra el panel solar, pero de noche, sucede algo al revés. En verdad hay luz que sale del panel solar, y nosotros usamos eso para generar electricidad de noche. Los fotones saliendo de la superficie del panel lo que hacen es enfriar el mismo”, explicaron los invesitgadores.

Esto ocurre porque los paneles solares (como cualquier cosa con una temperatura superior al cero absoluto) emiten radiación infrarroja, y este equipo de Stanford quiere aprovecharse de ello. La cantidad de energía que recibe la tierra del Sol es abrumadora, cerca de 173.000 teravatios, de los cuales el 30% es reflejado por las nubes, las partículas en la atmósfera y superficies reflectantes como pueden ser las montañas nevadas.

El resto calienta la tierra, océanos, nubes, la atmósfera y todo el resto del planeta. Esos fotones que salen de la superficie del panel llevan calor consigo, y eso significa que en una noche con el cielo despejado (si no hay nubes que reflejen la luz infrarroja de vuelta a la Tierra), la superficie del panel tendrá una temperatura menos fría que el aire a su alrededor.

Esa diferencia de temperatura es la que el equipo de investigadores están aprovechando para obtener energía, usando un dispositivo llamado generador termoeléctrico que captura parte de ese calor y lo convierte en electricidad.

Este dispositivo fue probado al aire libre en el tejado de la universidad de Standford y generó 50 milivatios por cada metro cuadrado, e igualmente Sid se encontró ilusionado con este resultado, diciendo que eso es solo el principio y no van a parar ahí.