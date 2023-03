Inauguraron un centro de abordaje de las violencias en Capitán Solari: “la violencia de género es algo que no podemos admitir”

Impactos: 11

Así lo ratificó el gobernador Jorge Capitanich tras habilitar el espacio junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Se trata del sexto centro de este tipo en la provincia, y cuenta con departamentos con habitación, baño y cocina con todas las comodidades y amoblamiento, un SUM, sala de reuniones y consultorios. Además inauguraron ocho nuevas cuadras de pavimento.

El gobernador Jorge Capitanich, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, y a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, inauguró este martes en Capitán Solari un Centro de abordaje territorial de las Violencias con motivo de Género y ocho cuadras de pavimento. “La violencia de género es algo que no podemos admitir. La política de nuestro gobierno, impulsada por la vicegobernadora, es parte de la agenda de igualdad de oportunidades que toda sociedad moderna debe tener”, aseguró el mandatario.

Este centro demandó una inversión de $27.168.700 financiada por el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura. Se trata de un espacio de contención que garantiza seguridad y bienestar físico y psicológico a mujeres que estén atravesando algún tipo de vulnerabilidad en la que medien motivos de género.

Se trata del sexto centro de este tipo en la provincia, y cuenta con departamentos con habitación, baño y cocina con todas las comodidades y amoblamiento, un SUM, sala de reuniones y consultorios. Los otros funcionan en Resistencia, Barranqueras, Fontana, Vilelas y Castelli, y ya están licitadas las obras para General San Martín y Colonia Benítez.

Capitanich mencionó una serie de medidas que se tomaron desde el inicio de esta gestión, en 2019, tendientes a generar condiciones más equitativas para la mujer en la sociedad. “Tenemos la primera vicegobernadora de la historia constitucional de la provincia, nuestro presupuesto provincial tiene perspectiva de género y desde diciembre de 2019 tenemos un gabinete con paridad de género”, indicó, y sostuvo: “llevamos adelante una política activa de acciones, garantizando estos espacios de contención, inclusión en la economía popular, capacitación y formación para lograr igualdad de oportunidades para las mujeres”.

Asimismo, destacó el avance que tuvo la localidad de Capitán Solari, en cuanto a viviendas, pavimento, electrificación rural y urbana, infraestructura sanitaria y educativa, fibra óptica, entre otras obras. “Estamos haciendo redes domiciliarias de agua potable y seguimos trabajando para comunicar a la localidad con el resto de la región y la provincia”, resaltó Capitanich, agradeciendo al ministro Katopodis “por el trabajo y cooperación permanente con el Chaco”.

Inauguración de pavimento

Las cuadras de pavimento demandaron una inversión de $70.719.043, financiados por Vialidad Provincial, y se construyeron sobre calle 1, entre ex ruta provincial N°9 y calle 2; calle 3, entre calle 4 y calle 2; calle 2 y calle 4, entre calle 1 y ex ruta provincial N°9; y ex ruta N° 9, entre calle 1 y calle S/N.

Participaron además el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; el intendente de Capitán Solari, Guillermo Nicanor Areco; la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala; el senador nacional, Antonio Rodas y la diputada provincial, Claudia Panzardi.

Cuidado y contención social

El ministro Katopodis consideró que su bien el cuidado social ingresó en la agenda pública hace muchos años, “todavía cuesta que ingrese en la agenda pública”. “Nuestro ministerio viene trabajando con todas las provincias en un eje de infraestructura social del cuidado con los CDI, con estos espacios de protección y promoción de derechos de las mujeres y con los centros de salud como una pieza importante para pensar en cómo cuidar al otro”, señaló.

“Si acá se está constituyendo este espacio físico es porque hay una provincia y un gobernador que tomó este tema con la suficiente seriedad y responsabilidad para que sea una agenda que vaya tocando la vida institucional de cada municipio y para que podamos garantizar que esta expresión, que tiene un sentido de derecho y una perspectiva de género, se materialice en cada localidad de la provincia”, manifestó.

La secretaria Silvana Pérez valoró que por primera vez se jerarquice el área de género en el Chaco. “La situación cuando asumimos era crítica, con índices de los más altos de femicidio, no se podía contabilizar casos sin un sistema centralizado”, recordó. “Hoy hay 57 áreas de género en la provincia, en sus respectivos municipios, con acompañamiento, fortalecimiento de equipos y ordenamiento tecnológico”, resaltó.

Por su parte, el ministro Pérez Pons manifestó que tanto el pavimento como el centro son dos obras “muy importantes” que vienen a responder a demandas de la comunidad. “Son ocho cuadras de pavimento de un total de 32 que planificamos para esta localidad, que mejoran el acceso, la seguridad y aporta valor a las viviendas”, dijo.

El intendente de Capitán Solari valoró las obras inauguradas y aseguró: “Tienen un gran impacto en lo social, económico y en el crecimiento de esta localidad”. Hizo hincapié en el pavimento y la mano de obra local que genera: “Siempre soñamos con el pavimento y hoy tenemos un gobierno que acompaña los pedidos y lo estamos concretando”, señaló.