Hugo Matkovich: «Vinimos a poner orden en el Chaco y no vamos a dar ni un paso atrás»

En una entrevista extensa y cargada de definiciones, el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, abordó con firmeza los principales ejes de su gestión y respondió con dureza a las críticas de la oposición y sectores del Poder Judicial . “No vamos a dar ni un paso atrás, porque actuamos dentro de la ley y con el respaldo de la gente de bien”, sentenció.

Durante el diálogo con el equipo de Radio Provincia, Matkovich no esquivó ningún tema: seguridad en las calles, control del sistema penitenciario, celulares en las cárceles, la relación con el Poder Judicial, el rol de los movimientos piqueteros y el escenario político de cara a las elecciones legislativas del 11 de mayo.

Seguridad como bandera política

Desde el inicio de la entrevista, Matkovich dejó en claro que la seguridad es una de las prioridades del gobierno de Leandro Zdero. “Hay un cambio que la gente ya percibe: se puede transitar libremente por el centro sin miedo a ser coimeado, asaltado o agredido. Eso molesta a algunos, sobre todo a quienes generaron el problema y hoy no pueden ocultar su dolor porque ven que lo estamos resolviendo”, disparó.

El ministro de seguridad cargó contra sectores de la oposición y del kirchnerismo, a quienes acusa de haber convivido con organizaciones delictivas y de buscar desestabilizar las políticas de orden implementadas desde diciembre. “Algunos funcionarios judiciales siguen atados a un sistema perverso. No vamos a permitir que interfieran en decisiones operativas que son de competencia exclusiva del Ejecutivo”, afirmó.

Celulares en las cárceles: “El derecho a delinquir no existe”

Uno de los ejes más discutidos en los últimos meses es la ley provincial que restringe el uso de teléfonos celulares en lugares de detención. Matkovich defendió con firmeza la norma y explicó que se han secuestrado o recibido de manera voluntaria numerosos dispositivos.

“Tomamos una decisión política clara, respaldada por una ley votada por la Legislatura. No puede haber celulares ilegales en las cárceles ni en comisarías. El preso tiene derecho a comunicarse con su familia, a estudiar y a defenderse, pero no tiene derecho a delinquir desde adentro”, sostuvo.

Consultado sobre las críticas por la supuesta violación de derechos, Matkovich fue categórico: “Hay una ideología muy arraigada que busca seguir compartiendo poder con los delincuentes. Nosotros no vinimos para eso”.

La relación con la Justicia: «No va a ser gratis»

Otro de los puntos álgidos de la entrevista fue la relación con el Poder Judicial. El ministro expresó su preocupación por la actitud de algunos magistrados que, a su entender, siguen atados al «garantismo kirchnerista».

“Vamos a actuar hasta las últimas consecuencias. No amenazamos a nadie, pero el que hace mal las cosas va a tener sus consecuencias. No vamos a tolerar más privilegios ni interferencias. Cada poder debe hacer lo que le corresponde, y nosotros somos el Ejecutivo, no un poder paralelo. Si se equivocan, esto no va a ser gratis”, advirtió.

Traslados y recuperación del sistema penitenciario

El titular de Seguridad destacó los avances en infraestructura penitenciaria, como la reactivación del pabellón 5 de la Unidad Penal N°2 de Presidencia Roque Sáenz Peña, que había sido destruido durante un motín. “El gobernador tomó la decisión política de invertir y reactivar espacios que estaban abandonados. Ya estamos trasladando presos condenados desde Castelli y Tres Isletas a ese pabellón”, explicó.

En ese sentido, confirmó que el plan de traslados continuará para descomprimir comisarías colapsadas y garantizar mejores condiciones de detención. “No nos pueden decir dónde hacer los operativos. Lo hacemos priorizando la seguridad de los presos y de nuestros agentes”, dijo, cuestionando también la injerencia de la Defensoría del Pueblo.

Movilizaciones y protocolo de seguridad

Respecto al paro y movilización convocado por la CGT, Matkovich aseguró que el Ministerio está preparado. “Siempre apostamos al diálogo, pero estamos listos para actuar. No nos van a agarrar durmiendo la siesta”, afirmó.

También resaltó que todas las intervenciones de su gestión se hicieron con presencia policial pero sin represión, a través del diálogo constante con los sectores involucrados.

Escenario político y respaldo a Julio Ferro

Hacia el final de la entrevista, el ministro habló desde su rol de militante y se mostró confiado en el resultado de las elecciones legislativas del 11 de mayo. “Estamos orgullosos de nuestra lista. Julio Ferro es un excelente funcionario, un hombre de bien que va a ser un gran legislador. No entramos en el barro como Capitanich, que lamentablemente gobernó esta provincia durante tres periodos y hoy ataca por despecho”, expresó.

Matkovich celebró que la lista oficialista esté conformada por personas “nuevas, honestas, con compromiso”, y llamó a respaldar este modelo de orden y trabajo. “El pueblo chaqueño ya eligió un camino. Estamos convencidos de que el presente es mejor que el pasado, y que el futuro será todavía mejor”, concluyó.