Hugo Domínguez: “Ordenamos las cuentas y retomamos obras claves con fondos provinciales”

En una entrevista con Radio Provincia, el ministro de Infraestructura, obras y servicios públicos del Chaco repasó el complejo escenario que atraviesa la obra pública en la provincia, detalló avances concretos y destacó el compromiso del gobernador Leandro Zdero para conseguir financiamiento nacional. Además, apuntó contra la gestión anterior y respaldó la renovación política encabezada por Julio Ferro.

Terminales reactivadas: Plaza y Villa Río Bermejito

El ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, Hugo Domínguez, confirmó que en pocas semanas estará terminada la nueva terminal de ómnibus de Presidencia de la Plaza, una obra largamente postergada que había quedado paralizada hace años.

“La verdad es que es una gran noticia. Es una terminal de muy buen nivel, con unos 800 metros cuadrados cubiertos y 3.000 metros de pavimento. Forma parte de una estrategia general para mejorar el transporte público en toda la provincia”, explicó.

Además, agregó que una obra similar está en ejecución en Villa Río Bermejito, otra localidad que tenía su terminal abandonada. En ambos casos, el Ministerio diagramó un plan de pago de deudas acumuladas con las empresas contratistas, utilizando herramientas financieras del Nuevo Banco del Chaco.

“Se trata de obras que encontramos paradas y descalzadas. Primero hubo que regularizar las deudas, negociar los pagos y luego planificar la reactivación”, explicó Domínguez.

Segundo Acueducto: una promesa demorada por 14 años

Uno de los temas más sensibles abordados fue el del Segundo Acueducto del Interior, una megaobra que —según afirmó el ministro— debió haberse terminado hace una década y acumula más de 14 años de demoras.

“Es la obra más importante para la provincia, y la encontramos detenida y con una deuda enorme. El gobernador Zdero tomó la decisión política de ponerla como prioridad, y personalmente encabezó las gestiones con el gobierno nacional, con el presidente, con Caputo, con Franco”, relató.

Gracias a esas gestiones, la obra fue incorporada al plan nacional de inversiones y actualmente está en proceso de llamado a licitación para su culminación. Según Domínguez, el anuncio oficial se espera para la próxima semana.

“Culminarla significa un incremento del 80% del caudal de agua potable para más de 600.000 chaqueños. Beneficiará directamente a todo el corredor de la Ruta 16 —Plaza, Machagai, Quitilipi, Sáenz Peña— y también al sudoeste: Villa Ángela, Charata, Hermoso Campo”, detalló.

A ese plan se suma una inversión adicional de 36 millones de dólares en obras complementarias como redes domiciliarias y tanques cisterna en Hermoso Campo, Corzuela, Itín y General Pinedo. El monto total de la inversión nacional comprometida supera los 100 millones de dólares.

Peajes, rutas y reclamos por mantenimiento

Domínguez también se refirió al mal estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y al rol de las concesionarias de peajes. “La función del peaje es mantener la ruta en buen estado. Pero esto no se está cumpliendo. Hubo un parate muy fuerte a nivel nacional. El gobernador viene reclamando con fuerza la reactivación de la Ruta 11, la 16 y la 95, pero falta mucho más”, advirtió.

El funcionario reconoció que hay tramos donde el deterioro es alarmante y afirmó que, más allá de las competencias entre Nación y Provincia, el gobierno chaqueño decidió intervenir directamente en cuestiones sensibles como la iluminación de accesos y rutas, articulando acciones con la Subsecretaría de Energía, ECOM y el Ministerio de Gobierno.

“Nos pusimos a trabajar para monitorear y custodiar, porque hubo mucho robo de cables, lo que dejó zonas enteras a oscuras. A la gente no le importa si la ruta es nacional o provincial, lo que necesita es seguridad”, sentenció.

Obras en contexto de ajuste y deuda millonaria

Domínguez reconoció que el contexto es difícil: “Es una de las etapas más complejas que me tocó gestionar. Hay menos recursos nacionales, una provincia endeudada en dólares, obras paradas y deudas impagas. El gobernador está pagando 120 millones de dólares de deuda y en agosto vienen otros 40. Con eso podríamos haber hecho buena parte de las obras necesarias”.

A eso se suma una deuda superior a los 70.000 millones de pesos en redeterminaciones no pagadas por la gestión anterior, lo que agravó la situación. “Hubo obras abandonadas, no solo paradas. Y en un país con 200% de inflación, no actualizar los contratos fue desastroso”, explicó.

Frente a eso, el Ministerio trabaja con una lógica de “orden y cumplimiento”: no se abren nuevos frentes de obra sin terminar los anteriores. Como ejemplo, mencionó la inauguración del pabellón en la Alcaldía de Castelli, la pavimentación de calles en Cote Lai y el avance en la avenida 25 de Mayo en Resistencia. “Licitamos, construimos, terminamos y recién ahí vamos por otra”, señaló.

El futuro de los peajes y el segundo puente Chaco-Corrientes

Consultado sobre la posibilidad de que los peajes de Chaco sigan el mismo camino que los de Corrientes, Domínguez no lo descartó. “Son rutas atractivas para esquemas público-privados. El corredor bioceánico, la 11 y la 16 podrían entrar en ese sistema”.

Sobre el anhelado segundo puente Chaco-Corrientes, se mostró cauto pero optimista: “Es una obra de más de mil millones de dólares, sólo posible con Nación. Pero el gobernador Zdero la sigue poniendo en agenda. Si el país se acomoda un poco más, puede convertirse en una de las obras prioritarias para esta región”.

Renovación política: “No somos indispensables”

Finalmente, el ministro —que fue dos veces diputado y se desempeña como uno de los referentes de la UCR chaqueña— respaldó con entusiasmo la renovación generacional y política que impulsa el oficialismo.

“Yo no me presenté a la reelección porque creo en cumplir ciclos. No es una cuestión de edad, sino de ideas. No somos indispensables. El que cree que lo es, comete errores como los que vimos en la oposición: creer que sin uno no se puede y llevar a la provincia a los peores indicadores en pobreza, educación y seguridad”.

Cerró su intervención respaldando la candidatura de Julio Ferro: “Estoy muy contento con nuestra propuesta. Es gente que tiene mucho para aportar y con la que estamos construyendo un nuevo Chaco”.