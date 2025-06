«Hay una oposición hipócrita y cínica que usa a los jubilados como rehenes»

Alfredo «Capi» Rodríguez, el principal referente de La Libertad Avanza en el Chaco, cuestionó el «cinismo» de los sectores de la oposición que el miércoles votaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que apunta a incrementar los haberes jubilatorios y dispone otras medidas que el gobierno de Javier Milei considera imposibles de financiar en la actual situación del país.

No obstante, tras la votación en el Congreso, Rodríguez dijo que LLA «va a respetar el orden constitucional, a diferencia del kirchnerismo, que todo el tiempo idea cómo quebrarlo y cómo destituir al gobierno que eligieron los argentinos». En cuanto a la posición del gobierno, que ya adelantó que vetará el proyecto en caso de que el Senado también lo apruebe, dijo que la postura del Ejecutivo se basa «en el raciocinio más elemental, que es considerar que el Estado fue dejado por el kirchnerismo en una situación de quebranto absoluto».

«Se hacen los solidarios con los jubilados, pero no les pareció mal que Cristina Kirchner, cuando era presidente, vetara el 82% móvil votado en el Congreso. Aquella vez Cristina dijo que lo que votaron los legisladores era ‘el acta de defunción’ del Estado. Tampoco tuvieron problemas en votar, durante el gobierno de Alberto Fernández, una fórmula jubilatoria que perjudicaba a los jubilados. Esta gente es muy generosa únicamente cuando no tiene la responsabilidad de gobernar», recordó.

«DESTRUYERON EL SISTEMA»

El delegado regional de Anses sumó que el peronismo «destruyó el sistema previsional al permitir que la mitad de los beneficiarios de jubilaciones sean personas que no realizaron los aportes necesarios. Por todo esto, lo que hicieron en el Congreso es un gran acto de hipocresía y cinismo».

También condenó que la oposición «use de escudo humano, de rehenes, a los jubilados que sí aportaron y merecen estar mejor. No lo hacen por empatía. ¿Por qué no donan sus dietas como gesto solidario verdadero? Votan estas leyes para seguir tratando de dinamitar el equilibrio fiscal. Es parte del plan que instrumentaron desde el primer día, que es tratar de que Milei caiga. Pero no va a caer, porque está legitimado por el voto popular. Si no fuera así, la ciudadanía le hubiera dado la espalda en las elecciones de CABA, y sin embargo lo respaldó».

Rodríguez agregó que, por otro lado, «alimentan el mito de un presidente insensible, cuando Javier Milei es una presidente de una sensibilidad tan grande que desde el principio su eje fue tomar las medidas que le convienen al país, no las que le convendrían a él. Está gobernando como un estadista, no como un político de esos que nos fundieron reventando la caja del Estado».

«VALE LA PENA»

En ese punto, planteó que el ajuste fiscal «vale la pena, porque es la base a partir de la cual la calidad de vida de los ciudadanos se va a recuperar de manera firme y constante. Por primera vez un gobierno crea las condiciones para un crecimiento sólido y real. El kirchnerismo, con Cristina, Alberto y Massa, la hacía fácil: daba aumentos y emitía dinero para financiarlos. Después la inflación se comía el aumento y hacía inviable la economía. Así nos llevaron al borde de una hiperinflación, que se pudo evitar gracias a la acción firme del presidente».

«No hay salidas mágicas, hay que lograr que la Argentina sea competitiva y confiable. Esta oposición no tiene recetas, quedaron expuestos con su fracaso estruendoso. Entonces ponen palos en la rueda y nos quieren hacer creer que todo está mal. Son los agoreros que desde diciembre de 2023 vienen profetizando que todo se va a derrumbar y fallan una y otra vez. Eso es lo que no se bancan», cerró.