“Hay algo detrás de esto”, la fuerte frase del papá del jugador de Aldosivi que se suicidó

José Rebollo, padre de Samuel, el futbolista de 20 años que se quitó la vida tras haber quedado libre, señaló que investigará la muerte de su hijo.

“Esto no va a quedar así”, señaló José Rebollo. El papá del futbolista de Aldosivi de 20 años que se quitó la vida tras haber sido dejado en libertad de acción por el club de Mar del Plata, sostuvo que tiene dudas sobre lo que ocurrió con su hijo.

“Hay algo detrás de esto”, afirmó en declaraciones al programa de Eduardo Feinmann, donde apuntó contra la compañía que se encargaba de representar al futbolista salteño.

“Hay una empresa que lo representa que me va a tener que dar explicaciones a través del fiscal”, expresó y añadió: “Estuvimos ayer con su mamá en el lugar”, en referencia al departamento en el que el joven fue encontrado muerto. “Quiero ver cámaras y todo”, dijo José Rebollo.

“Cuando lo enterremos mañana, y le demos descanso eterno, voy a volver. Esto no va a quedar así. No era mi hijo, era mi amigo. Hablábamos todos los días. Cuando quedó libre, estaba preparado para eso”, agregó José.

OS ÚLTIMOS DÍAS DE SAMUEL REBOLLO

Según informó el diario local La Capital, el joven jugador había llegado a Aldosivi a principios de este año procedente de Platense, con posibilidades de jugar en la Reserva. Allí disputó algunos encuentros, hasta que fue relegado a la Cuarta División.

Desde el club marplatense explicaron que a mitad de año se le había dado libertad para buscarse otro club, pero el juvenil decidió continuar para mostrarse en la 4ta. “Se adaptó 10 puntos al grupo”, aseguraron.

Hace unas tres semanas el chico fue notificado de que no continuaría en el club y tuvo acceso, junto a otros jugadores de las categorías 2002 y 2003 que no seguirían en Aldosivi, de consultas con el psicólogo de la institución.

Justamente se había incorporado a este profesional tras el caso Leandro Latorre, un chico de 18 años, que en 2019 también se quitó la vida tras ser desestimado por los entrenadores de Aldosivi.

En el club reina el desconcierto y recuerdan que Rebollo participó de un asado de despedida y compartió en las redes sociales un mensaje en agradecimiento: “Gracias Aldosivi”, ese fue su último posteo antes de morir.

Tras despedirse de sus compañeros, viajó a Capital Federal y se alojó en un departamento ubicado en el barrio de Parque Avellaneda, donde este miércoles por la noche fue encontrado sin vida.

Al llegar, los médicos constataron que Samuel Rebollo estaba muerto, “con soga al cuello y atada a un tirante del techo”, de acuerdo al parte policial.