Guerra en Medio Oriente: los hechos clave del octavo día del conflicto entre Irán, Israel y EE.UU.

El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos sumó este sábado un nuevo capítulo de tensión. Durante la octava jornada de enfrentamientos, se registraron ataques aéreos, advertencias militares sobre el control del Golfo Pérsico y pronunciamientos de líderes políticos que anticipan una prolongación de la crisis regional.

Estos son los principales hechos de la jornada:

Israel intensificó los ataques contra objetivos en Irán

El Ejército israelí confirmó un nuevo operativo aéreo contra instalaciones estratégicas en Teherán. Según un comunicado oficial, la Fuerza Aérea atacó depósitos de combustible que, de acuerdo con los servicios de inteligencia israelíes, eran utilizados por las fuerzas armadas iraníes para operar infraestructura militar.

Desde el gobierno israelí sostienen que los bombardeos buscan debilitar la capacidad logística del aparato militar iraní.

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva continuará. Durante una declaración pública afirmó que Israel seguirá actuando «con toda la fuerza» y sostuvo que la campaña militar está «cambiando el rostro de Oriente Medio».

Irán amenaza con atacar barcos vinculados a EE.UU. e Israel

Teherán endureció su postura respecto al control del Golfo Pérsico y del estratégico Estrecho de Ormuz.

Autoridades militares iraníes advirtieron que los buques considerados «enemigos» que ingresen en la zona podrían ser hundidos. En ese contexto, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica informó que atacó con un dron al petrolero Louise P, un buque con bandera de Islas Marshall al que identificaron como un activo vinculado a Estados Unidos.

El gobierno iraní también señaló que todos los intereses estadounidenses e israelíes en la región serán considerados objetivos militares legítimos.

Dubai sufrió un ataque y hubo una víctima fatal

La escalada también alcanzó a Emiratos Árabes Unidos. Un ciudadano pakistaní murió en Dubái después de que fragmentos de un dron interceptado por las defensas aéreas emiratíes impactaran contra su vehículo.

Se trata de la cuarta víctima fatal registrada en ese país desde que comenzaron los ataques iraníes contra estados vecinos del Golfo.

A pesar de los ataques, Irán envió mensajes conciliadores a países de la región y aseguró que no volverá a bombardear territorios vecinos salvo que desde ellos se lancen operaciones militares contra la República Islámica.

Estados Unidos refuerza su presencia y evacúa ciudadanos

El Departamento de Estado confirmó que casi 24.000 ciudadanos estadounidenses abandonaron Medio Oriente desde fines de febrero, en un operativo que incluyó vuelos especiales, asistencia consular y coordinación logística para facilitar salidas desde distintos países.

Las evacuaciones abarcaron a residentes y turistas en Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel.

Al mismo tiempo, el Reino Unido informó que permitirá a fuerzas estadounidenses utilizar bases británicas en la región para operaciones defensivas destinadas a interceptar posibles misiles iraníes.

Trump volvió a hablar de un cambio de liderazgo en Irán

El presidente estadounidense Donald Trump se refirió nuevamente al futuro político iraní.

Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, sostuvo que Washington busca un liderazgo diferente en Teherán para evitar nuevas crisis militares.

«No queremos volver cada cinco o diez años y hacer esto», expresó el mandatario, en referencia a las operaciones militares en curso junto a Israel.

La tensión se extiende en toda la región

El aumento de la amenaza militar llevó a varios países del Golfo a reforzar sus medidas de seguridad.

En Qatar, el Ministerio del Interior envió una alerta a los teléfonos móviles de la población para advertir que el nivel de amenaza fue elevado y recomendar permanecer en los hogares como medida preventiva.

Mientras tanto, el presidente del Parlamento iraní advirtió que cualquier incursión armada de grupos kurdos en territorio iraní será respondida «sin piedad».