Gran Convocatoria En Margarita Belén: “Esto Demuestra que la Gente Quiere Ratificar el Orden que Logramos” Afirmó Zdero

El gobernador Leandro Zdero, junto a los candidatos a diputados provinciales por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, se reunió con los vecinos de la localidad de Margarita Belén para llevar la propuesta de cambio, orden y transparencia. Asimismo, el primer mandatario provincial volvió a pedir ayer el acompañamiento de cara a las elecciones legislativas del 11 de mayo y agradeció por el apoyo que recibe en cada rincón de la provincia.

“Es una gran convocatoria la realizada en Margarita Belén, esto demuestra que la gente quiere ratificar el orden que logramos y el cambio que queremos profundizar para que los chaqueños tengan más oportunidades”, dijo Zdero y añadió: “Queremos que la provincia se abra a nuevas inversiones, pero fundamentalmente queremos un Chaco con gente sencilla, honesta y trabajadora como la que hay en nuestra lista de candidatos que claramente expresa el contraste frente a los mismos de siempre”.

El Gobernador dejó en claro que los pilares de su gestión son la salud, la educación y la seguridad, y se refirió al aumento del 8,7% otorgado para los docentes de la provincia: “Por supuesto que queremos acompañar a nuestros docentes, hay que jerarquizar la educación y, cada vez que se tengan recursos, vamos a estar siempre para apoyar el funcionamiento de la educación, como también pretendemos fortalecer la salud y la seguridad”.

De esa manera, el primer mandatario provincial anunció que en los próximos días la localidad de Margarita Belén contará con una nueva ambulancia. “Está contemplado dentro del sistema de red sanitaria y era una cuestión que nos venían pidiendo”, señaló.

Sobre los candidatos opositores que cuestionan la lista de “Chaco Puede + La Libertad Avanza” porque “no son conocidos”, Zdero fue tajante con su respuesta: “Del otro lado tenemos gente que está hace más de 30 años en el Estado. Algunos gobernaron por 16 años y nunca pudieron sacar la intermediación y no lo pueden explicar”, agregó: “A veces la soberbia hace que uno no reconozca a otros. Yo jamás me hubiese perdonado ser candidato testimonial porque los chaqueños no acompañan ese tipo de actitudes”.

“Estas elecciones representan un momento de decisión para la provincia, o volvemos al pasado, a los que quieren que la intermediación vuelva, que los presos tengan celulares otra vez, que surjan más impuestos como teníamos y nosotros nos encargamos de quitarlos, o elegimos el cambio y miramos para el futuro. Sabemos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, que nos costó muchísimo, pero lo hicimos con determinación, con coraje y que no nos tembló el pulso para terminar con todo este sistema de corrupción”, concluyó el jefe del Ejecutivo provincial.

JULIO FERRO: “QUEREMOS CAMBIAR LA FORMA DE HACER POLÍTICA EN CHACO”

El primer candidato por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, estuvo presente junto al Gobernador en Margarita Belén y destacó la gran convocatoria por parte de los vecinos que decidieron acompañar la propuesta del cambio y del orden.

“Esta elección es bisagra, tenemos que dejar atrás el Chaco de los piqueteros y de la corrupción porque hizo mucho daño a la provincia. Nosotros estamos avanzando y ordenando la provincia, y lo queremos seguir haciendo con gente nueva y que no es la misma de siempre”, expresó Ferro.

Y mencionó: “Somos gente honesta, no nos van a conocer porque no tenemos causas judiciales, no somos corruptos, no somos conocidos por ser piqueteros y no somos conocidos por haber sido aliados a mafiosos. Somos gente que quiere cambiar la forma de hacer política en Chaco y queremos aportar mucho a la Legislatura para que realmente se resuelvan los problemas de los chaqueños”.