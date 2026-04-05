General Pinedo: un hombre murió y otro fue hospitalizado tras caer de una moto

Este domingo, cerca de las 2:10, se registró un accidente fatal en un camino rural cercano a Colonia Necochea, en jurisdicción de General Pinedo.

Al llegar a la escena, los efectivos de la Policía se encontraron con una motocicleta de 110 cilindradas como único vehículo implicado en el hecho. El siniestro se cobró la vida de José Eduardo Gómez, de 62 años. Además, otro hombre que viajaba como acompañante tuvo que ser hospitalizado debido a las graves lesiones que sufrió.

En lo que respecta a la víctima fatal, el médico forense en turno determinó que la causa de muerte se produjo por una fractura en la base del cráneo. Por su parte, el acompañante fue hospitalizado y diagnosticado con traumatismo torácico y fractura de seis costillas.

Asimismo, los médicos de guardia informaron que ambos hombres involucrados en el accidente presentaban aliento etílico al momento de ser examinados. En esa línea, el herido fue trasladado al hospital de Sáenz Peña para recibir atención especializada, debido a la magnitud de sus lesiones.

Los peritos del gabinete científico trabajaron en el lugar y secuestraron la moto en la que se movilizaban los accidentados, a fin de someterla a una revisión intensiva. Por su parte, la fiscalía interviniente ordenó que el cuerpo de Gómez sea trasladado por el personal de Bomberos en el móvil tanatológico a la morgue del hospital local y sea posteriormente entregado a los familiares del fallecido.