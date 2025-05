Francisco Romero Castelan: “La intendenta de Laguna Blanca tiene que justificar su patrimonio, no creerse la dueña del pueblo”

En plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del próximo domingo, el diputado provincial Francisco Romero Castelán lanzó duras críticas contra la intendenta justicialista de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, a quien acusó de ejercer prácticas autoritarias, presionar a vecinos del pueblo y de tener un patrimonio que –según sus palabras– “debería ser investigado”.

El legislador chaqueño, que culmina su mandato este año y no buscará la reelección, se expresó en estos términos durante una entrevista radial emitida en el interior provincial, donde relató una serie de episodios vividos en su reciente recorrida territorial por la zona. En particular, hizo foco en lo que definió como “un modelo de poder personalista y clientelar”, que, según dijo, se replica en varias localidades del interior profundo chaqueño.

“Esta chica tiene que justificar su patrimonio. No es así nomás la cosa. No puede creerse la dueña del pueblo”, disparó Romero Castelán en relación a la jefa comunal, que gobierna Laguna Blanca desde hace más de una década. Y agregó: “Me llegan mensajes y fotos por redes sociales, por WhatsApp. Hay cosas que llaman la atención. Todavía no me puse a investigar de lleno, pero algunas cosas ya tengo. Si las muestro, van a saltar”.

Según explicó, durante su visita a Laguna Blanca mantuvo diálogo con vecinos y notó un ambiente de tensión. “Caminé el pueblo entero. Hablé con un vecino mayor, buena persona. A los dos días, me contaron que la intendenta fue y lo increpó. Lo mismo hizo con otros vecinos a los que saludé. Fue casa por casa. Eso muestra una actitud infantil, pero también preocupante”, afirmó.

Romero Castelán sostuvo que muchas personas sienten temor. “Es difícil hablar con libertad cuando todo depende del municipio. Si no trabajás en la municipalidad, sos peón rural o ladrillero. La gente necesita el trabajo y tiene miedo de perderlo. Así funciona el clientelismo. No es un modelo político, es un mecanismo de extorsión”, sostuvo.

El diputado, de extracción radical y alineado con el oficialismo provincial que encabeza el gobernador Leandro Zdero, también hizo una lectura más general sobre los estilos de liderazgo en ciertas localidades. “Hay lugares que funcionan como si fueran principados. Siempre gobiernan los mismos apellidos, se reparten los cargos entre familia y amigos, y cualquiera que disienta es perseguido o silenciado. Eso no es democracia”, señaló.

Despedida política sin rencores

Respecto a su salida de la Legislatura, Romero Castelán se mostró sereno y autocrítico. “No me ofrecieron renovar, y está bien. En su momento me dolió, pero tiene lógica. Yo siempre fui crítico con los que se atornillan a los cargos. Esta vez me tocó a mí, y lo asumo con coherencia. Hay que dejar lugar a otros”, expresó.

Asimismo, destacó la nueva etapa política que vive la provincia con Zdero al frente del Ejecutivo: “Tenemos un gobernador que no se esconde. Le podés escribir y responde. Está en todos lados, da la cara, escucha. Eso no pasaba antes. La política se tiene que parecer más a la gente común”.

Perspectivas de cara a las elecciones

Romero Castelán se mostró confiado en un buen desempeño del frente oficialista Chaco Puede + La Libertad Avanza en las elecciones del 12 de mayo. “La gestión todavía no cumplió ni un año, y ya se nota el cambio. Sabemos que la situación es muy difícil, pero la gente no nos culpa. Entienden que hay una crisis heredada y que se están poniendo las cosas en orden. Yo creo que vamos a meter diez diputados, o al menos acercarnos a ese número”, anticipó.

Consultado sobre el rumbo del gobierno, reivindicó el enfoque territorial de la gestión: “Esto de ‘territorio y no escritorio’ es una decisión política. A nosotros nos mandan a explicar los problemas, a escuchar a la gente, a construir soluciones desde abajo. Eso genera otra relación con los vecinos”, aseguró.

Por último, dejó una advertencia en tono irónico sobre el futuro político de la intendenta Panzardi: “La impunidad no es para siempre. La gente abre los ojos. Tarde o temprano, todo se sabe”.