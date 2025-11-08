FNA 2025: Sáenz Peña tendrá hoy la primera ronda de negocios del campo

Hoy sábado 8 de noviembre, en el marco de la Fiesta Nacional del Algodón, se llevará a cabo una Ronda de Negocios, enfocada en el campo y la cadena productiva. El evento tendrá lugar en el Hotel Gualok de Presidencia Roque Sáenz Peña, a partir de las 9 de la mañana.

Desde CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), el referente de la juventud empresarial, Matías Brugnoli, destacó que esta será la tercera ronda de negocios que organizan en conjunto con el gobierno provincial, y la primera que se realiza en el interior de la provincia, lo que representa un desafío al enfocarse en un sector específico como el agropecuario.

«El objetivo principal es brindar una herramienta útil y accesible para facilitar la concreción de negocios. La ronda está dirigida a todos los actores que intervienen en la cadena productiva del campo, incluyendo prestadores de servicios, logística, venta de semillas, agroquímicos, maquinaria, repuestos, corredores de grano, y representantes de los sectores bovino, porcino, caprino, algodón y girasol, todos los eslabones», remarcó Brugnoli en declaraciones al programa Agroperfiles Radio.

LA IMPORTANCIA DE LA PRESENCIALIDAD

El joven dirigente también enfatizó la importancia de la presencialidad en los negocios, a pesar del avance de las plataformas virtuales. «Si bien muchos acuerdos pueden iniciarse de forma remota, la confianza y el cierre de los mismos suelen requerir el contacto personal, nada reemplaza el apretón de manos», afirmó Brugnoli.

En este sentido, esta ronda ofrecerá a los participantes la oportunidad de reunirse con múltiples empresas en un solo lugar, ahorrando tiempo y recursos que implicaría visitar a cada una individualmente. El evento no tiene costo para los participantes, y está abierto a productores, comerciantes y prestadores de servicios relacionados con el campo. Se busca abarcar todo lo que es industria, comercio, producción y servicios dentro del sector agropecuario.

La organización de esta ronda de negocios cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio del Chaco, la Cámara de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Agencia de Inversión y Desarrollo de la provincia y el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Para inscribirse, los interesados pueden acceder a un link disponible en las redes sociales del Ministerio de Producción, la Federación Económica del Chaco y la Cámara de Comercio Exterior. Se recomienda inscribirse hasta tres días antes del evento para recibir el listado de empresas participantes y poder seleccionar las reuniones deseadas. Aquellos que se inscriban el día anterior o el mismo día podrán hacerlo en el Hotel Gualok, donde se les asignará una agenda de