Fin de semana : Caminera secuestró dos motocicletas con pedido y una adulterada

Visitas: 0

Este fin de semana, personal policial realizó Fin de semana, con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

Efectivos viales secuestraron una moto marca Honda modelo Wave de 110 cilindradas, descubrieron que el número y cuadro presentaba adulteraciones. El operativo se llevó a cabo en en avenida López Piacentini 855.

Además, en Villa Ángela , recuperaron una Honda Modelo New Titán de 150 cilindradas, a solicitud de la Comisaría Segunda-unidad 515 de la Policía de la provincia de Santa Fé.

También, en en puesto de control Río Muerto un hombre de 37 años de edad fué detenido por presentar pedido de captura vigente.

Por otra parte, realizaron operativos preventivos y de cápsulas de seguridad vial junto a otras unidades en el Torneo de Fútbol llevado a cabo en el Club Atlético Chaco For Ever Vs Club Atlético Estudiantes.

SI.GE.BI

Utilizando este sistema los agentes lograron detener a una persona por contar con pedidos de captura de la Provincia de Jujuy.

La Policía Caminera participó de controles de alcoholemias estrictos controles en localidades del interior y zona metropolitana diferentes Operativos de Seguridad Vial, procediendo al secuestro de 06 motocicletas retenidas por ordenanza municipal en Sáenz Peña.

SECUESTROS, ACTAS Y TESTS DE ALCOHOLEMIA

Se incautaron 22 motos, por infracción al Código de Faltas en operativos propios y junto a otros organismos en toda la provincia.

Se registraron cinco siniestros viales en todo el Chaco.

Se retiraron animales de la ruta y banquinas en el área metropolitana como en el interior.

Se detectaron 35 alcoholemias y 176 actas varias.