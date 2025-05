Ferro anticipa una Legislatura activa y comprometida con el gobierno de Zdero

El diputado provincial electo por Chaco Puede + La Libertad Avanza repasó su rol actual dentro del Ejecutivo chaqueño, anticipó cómo será su futura tarea legislativa y analizó con dureza el resultado electoral del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También destacó el liderazgo del gobernador Zdero y la vigencia del radicalismo en la provincia.

En una entrevista brindada a Radio Provincia, Julio Ferro, recientemente electo diputado provincial, analizó el presente político local y nacional, y reflexionó sobre el escenario que se abre de cara a su futura labor parlamentaria. Aunque su asunción será recién en diciembre, Ferro se muestra ya enfocado en delinear su agenda legislativa, al tiempo que continúa trabajando en el Ejecutivo chaqueño, en el área Legal y Técnica que depende directamente del gobernador Leandro Zdero.

El funcionario subrayó la importancia de su actual función en el área Legal y Técnica, un espacio clave donde se canalizan todos los actos administrativos del Ejecutivo chaqueño. “Nada que firme el gobernador pasa sin antes ser analizado por esta área. Es una responsabilidad enorme, con gran volumen de trabajo diario y una complejidad que requiere dedicación plena”, explicó.

Ferro destacó que, lejos de distenderse tras haber sido electo diputado, se encuentra trabajando «al pie del cañón» con el mismo compromiso, resolviendo cuestiones jurídicas y técnicas para la administración provincial.

Consultado por el resultado de las últimas elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el oficialismo local encabezado por el PRO sufrió una dura derrota, Ferro no ahorró críticas.

“Me llama mucho la atención lo que pasó. El PRO, siendo oficialismo, no solo perdió, sino que sacó apenas el 16% de los votos, cuando en elecciones anteriores había superado el 50%. Pero además, no ganó ni una sola comuna. Eso no se había visto nunca”, sostuvo.