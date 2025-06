Femicidio de Cecilia StrzyzowskI: la jueza resuelve si los «colaboradores»del clan Sena seguirán detenidos

Los sindicados encubridores del femicidio de la nuera de Emerencian Sena y Marcela Acuña, solicitaron en la cuarta audiencia realizada la semana pasada , el cese de prisión preventiva debido a que se cumplen el viernes 13 de junio dos años desde que fueron detenidos. Los caseros y los secretarios del matrimonio quieren esperar el juicio por jurados en libertad.

La jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, Dolly Fernández adelantó la semana pasada que la resolución será por escrito y notificará a las defensas de los cuatro imputados por ecubrimiento agravado.

Esta instancia, surge a partir del planteo de Gustavo Obregón, Fabiana González (exsecretarios de Emerenciano Sena y Marcela Acuña) y de Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, los encargados del campo del matrimonio, de que se les dicte el cese de prisión porque cumplirán el viernes, dos años de estar detenidos.

Todos los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.Los encubridores esperan la resolución de la jueza Dolly Fernández.

La jueza que conducirá el juicio por jurados, ya tiene la resolución tomada y este martes, antes del medidodía las partes podrán notificarse acerca de la resolución, que de acuerdo al temperamento adoptado por jueza en una de las audiencias, con la acusada Reinoso, que fue la primera en solicitar su libertad, todo indicaría que Fernández prorrogará la prisión preventiva por un año más.

Las audiencias preliminares continuarán el miércoles 18 y jueves 19 de junio, donde los abogados defensores de los siete acusados, comenzarán a exponer la teoría del caso. Antes, lo hizo el Equipo Fiscal Especial (EFE), adhiriendo las dos querellas a la posición de los fiscales Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Oliveray Nelia Velázquez.

Acerca del principal acusado, César Sena, señalado como el autor del femicidio de su esposa Cecilia Strzyzowski, y un posible pacto con sus padres de asumir la responsabilidad de hecho, la jueza ha explicado que en estas audiencias los sospechosos no prestan declaración, por lo cual, no sería viable esa posibilidad.