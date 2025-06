Facultad De Ciencias Económicas De La Unne: 74 Años De Historia, Raíces Y Futuro

Por Silvana Schneider,

vicegobernadora del Chaco

y egresada de la Facultad de Ciencias Económicas._

“Hay lugares que nos marcan para siempre. Espacios que no solo nos enseñan contenidos de excelencia, sino que nos forman como personas, nos dan sentido de pertenencia y nos acompañan en los momentos más importantes de nuestras vidas. Para mí, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste es uno de esos lugares, dónde además generé grandes amistades”.

“Este año, al cumplirse su 74° aniversario, me nace recordar con emoción cada rincón de esa casa que me vio llegar con sueños, los miedos propios de una chica del interior, cuadernos bajo el brazo y muchas ganas de aprender, de forjarme un futuro. Me formé en sus aulas, hice amistades que conservo hasta hoy, aprendí de profesores que dejaron una huella profunda, y descubrí que el conocimiento también puede ser un acto de amor por nuestra tierra”.

“La Facultad fue más que un espacio académico. Fue el primer lugar donde sentí que podía ser parte de algo más grande. Que una joven chaqueña, hija de una familia trabajadora del campo, podía imaginarse construyendo un futuro distinto, aportando desde lo que sabía, soñando con cambiar las cosas desde adentro, involucrándome. Hoy, con la enorme responsabilidad de servir a mi provincia como vicegobernadora, llevo esa formación en cada decisión, en cada desafío. No olvido de dónde vengo. No olvido que gracias a la universidad pública tuve la oportunidad de crecer, de proyectarme, de formarme no solo como profesional, sino como ciudadana comprometida con el presente y el futuro”.

“Estos 74 años no hablan solamente de historia: hablan de miles de historias. De sacrificios, de esfuerzo silencioso, de primeras generaciones universitarias, de abrazos entre compañeros después de un examen difícil, de docentes que abren puertas, de bibliotecas que nos salvaron más de una vez. Hablan de comunidad, de vínculos que se sostienen más allá del tiempo”.

“Quiero agradecer profundamente a la Facultad por haber sido ese espacio que me enseñó tanto. Y desearle que este nuevo aniversario sea también una celebración del futuro: de todo lo que queda por hacer, de las juventudes que hoy transitan sus pasillos con la misma ilusión con la que lo hicimos nosotros”.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE es reconocida por su excelencia académica, construida a lo largo de décadas con esfuerzo, innovación y un compromiso profundo con la calidad educativa. Su cuerpo docente, conformado por profesionales de destacada trayectoria, supo combinar la rigurosidad técnica con una mirada humana y transformadora de la realidad. Esta solidez institucional le sirvió para ganarse el respeto y el reconocimiento a nivel regional, también en ámbitos nacionales e internacionales, posicionando a la Facultad como un faro de formación y producción de conocimiento en el Norte Grande argentino.

Porque la educación transforma, y porque la universidad pública sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos para construir una provincia y un país más justos”.

¡Felices 74 años, querida Facultad de Ciencias Económicas!