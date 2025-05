Estudiantes y Chaco For Ever no salieron del cero en el Candini

En el duelo válido por la fecha 15 de la Zona B de la Primera Nacional, Estudiantes de Río Cuarto, en lo que fue un partido peleado, no consiguió transformar en goles las llegadas que concretó al arco rival e igualó 0-0 este sábado con Chaco For Ever. El cruce se disputó en el estadio Ciudad de Río Cuarto.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el primer tiempo fue parejo, trabajoso y tuvo a las defensas de los dos equipos como grandes protagonistas.

En los primeros 10 minutos se vio la mayor intensidad. Tanto el local como la visita salieron a jugaron con urgencia y mucha vertiginosidad, aunque ninguno consiguió llegar al área rival con claridad.

Pasado el primer cuarto, que mostró a un local levemente más afianzado, el nerviosismo inicial le cedió lugar a las imprecisiones, para que estas marcaran los próximos 20 minutos del encuentro.

Ya en los últimos 10 minutos de los primeros 45, el Albinegro consiguió recuperar el control de la pelota y generó algunas ocasiones de gol; ocasiones que quedaron solo en eso por la buena actuación de Olivera.

Los segundos 45 minutos fueron un poco distintos, aunque las intenciones se mantuvieron. Estudiantes RC, entendiendo que tenía que estirar a la defensa rival para poder quebrarla, comenzó a jugar por los extremos, a utilizar todo el ancho de la cancha.

Sin embargo, la defensa del conjunto chaqueño respondió bien cada vez que fue testeada y, cuando no consiguió responder, el arquero Gastón Canuto hizo lo suyo y terminó opacando las ilusiones del local.

Con este resultado el conjunto dirigido por Iván Delfino se ubicó en la quinta colocación del Grupo B, con 24 unidades, y por el momento sigue en la zona de clasificación al reducido.

Por otro lado, el equipo dirigido por Ricardo Pancaldo quedó en el séptimo puesto, con 23 unidades.

El partido

PRIMER TIEMPO

Arrancó la primera parte.

A 10 minutos de comenzada la contienda, ambos equipos se mostraban activos en ataque.

Al minuto 20, el Celeste parecía dominar los tiempos del encuentro, aunque las imprecisiones en los últimos metros del campo rival no le permitían transformar en goles sus llegadas.

En el minuto 35, luego de una buena jugada colectiva, Santiago Valenzuela, jugador del conjunto chaqueño, recibió un pase y remató fuerte al centro del arco. Pero en esta ocasión no consiguió festejar. Brian Olivera estaba bien parado y se quedó con la pelota.

A los 43, Joaquín Mateo se encontró con el balón en el área del León y, después de perfilarse, desenfundó al arco. Aunque en esta ocasión el remate se le fue por encima del travesaño. El encuentro estaba igualado en cero.

Fin de la primera parte.

SEGUNDO TIEMPO

Arrancó el complemento.

En el minuto nueve del ST, Joaquín Mateo, hombre del Albinegro, volvió a probar al arco. Sin embargo, como Olivera estaba bien posicionado, no tuvo inconvenientes y atrapó la pelota.

A los 16, Estudiantes RC tuvo la ocasión de gol más clara del partido. Lucas González tomó un pase fuera del área grande, trasladó la pelota y sacó el remate. Pero Gastón Canuto achicó bien y consiguió desviar el disparo. El encuentro permanecía 0-0.