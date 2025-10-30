Este viernes habrá asueto administrativo para los empleados públicos

Cada 31 de octubre, la provincia del Chaco celebra el Día del Empleado Público, a través de la Ley N° 3.521, artículo 55. Por este motivo, este viernes habrá asueto administrativo para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

Esta jornada es para reconocer el esfuerzo, compromiso y dedicación de quienes desempeñan labores en el sector público.

«Los empleados públicos son un pilar fundamental en el funcionamiento del Estado, y su trabajo diario garantiza la prestación de servicios esenciales para toda la comunidad», explicaron desde Gobierno.

LA LABOR DEL EMPLEADO PÚBLICO EN CHACO

Los empleados públicos cumplen una función clave en áreas como la salud, la educación, la seguridad, la administración y el desarrollo social, entre otras.

Su labor, muchas veces silenciosa, permite que los ciudadanos chaqueños puedan acceder a servicios y derechos que mejoran su calidad de vida y promueven el bienestar social.

Desde la atención en oficinas administrativas hasta el trabajo en terreno, los empleados públicos son el vínculo directo entre el Estado y la sociedad, aportando no solo sus habilidades profesionales, sino también su vocación de servicio.

RECONOCIMIENTO Y GRATITUD

El Día del Empleado Público es una ocasión para agradecer a todos aquellos que, con su esfuerzo y responsabilidad, contribuyen al crecimiento y desarrollo de la provincia del Chaco.

Su compromiso es esencial para la construcción de una gestión pública transparente, eficiente y accesible, que responda a las necesidades de la población chaqueña.

A través de su dedicación, permiten que los servicios públicos lleguen a cada rincón de la provincia, contribuyendo al bienestar y desarrollo de toda la comunidad.