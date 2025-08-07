Este viernes arranca el cronograma de pago de Anses
Anses comunica los calendarios de pagos de agosto para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN UN HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0: 8 de agosto
DNI terminados en 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2: 12 de agosto
DNI terminados en 3: 13 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto
DNI terminados en 6: 18 de agosto
DNI terminados en 7: 19 de agosto
DNI terminados en 8: 20 de agosto
DNI terminados en 9: 21 de agosto
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE SUPEREN UN HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO
DNI terminados en 0: 8 de agosto
DNI terminados en 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2: 12 de agosto
DNI terminados en 3: 13 de agosto
DNI terminados en 4: 14 de agosto
DNI terminados en 5: 18 de agosto
DNI terminados en 6: 19 de agosto
DNI terminados en 7: 20 de agosto
DNI terminados en 8: 21 de agosto
DNI terminados en 9: 22 de agosto
ASIGNACIÓN POR EMBARAZO
DNI terminados en 0: 11 de agosto
DNI terminados en 1: 12 de agosto
DNI terminados en 2: 13 de agosto
DNI terminados en 3: 14 de agosto
DNI terminados en 4: 18 de agosto
DNI terminados en 5: 19 de agosto
DNI terminados en 6: 20 de agosto
DNI terminados en 7: 21 de agosto
DNI terminados en 8: 22 de agosto
DNI terminados en 9: 25 de agosto
ASIGNACIÓN POR PRENATAL
DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD
Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 10 de septiembre
ASIGNACIONES PAGO ÚNICO (MATRIMONIO, NACIMIENTO, ADOPCIÓN)
Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 10 de septiembre
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto
DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Todas las terminaciones de documento: 8 de agosto al 10 de septiembre