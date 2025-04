Es feriado el 2 de mayo?

Luego de varios días de especulación, el Gobierno nacional confirmó el carácter del viernes 2 de mayo en el calendario oficial. A pesar de las distintas versiones que circularon, ya no quedan dudas: no se trata de un feriado nacional, sino de un «Día no laboralbe con fines turísticos».

El jueves 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, una fecha histórica y de alcance federal. Ese día no habrá actividad en la administración pública, bancos ni escuelas, como ocurre cada año. Sin embargo, el viernes siguiente generó confusión entre trabajadores y empleadores.

De acuerdo con la información difundida por organismos oficiales, el 2 de mayo está catalogado como un «día no laborable con fines turísticos». Esto significa que no tiene el mismo estatus que un feriado nacional, por lo que cada sector podrá definir si se trabaja o no.