En abril comienza el registro para el canje de caballos por Eco Torky

Impactos: 24

Tras el anuncio municipal de la construcción del Centro de Recuperación Transitorio de Equinos de Resistencia, se habilitará un Registro Único de Sustitución de Tracción Equina (RUTE) para las personas que quieran canjear sus caballos por el vehículo Eco Torky.

Además, recibirán una capacitación en los barrios Villa del Parque, Villa Don Andrés, Villa Prosperidad y Villa Encarnación.

Se podrán inscribir a partir del 3 de abril y hasta el 31 de mayo, de 7 a 11 y de 15 a 19 . Los datos necesarios son: DNI, domicilio real, ocupación y copia del DNI de miembros del grupo familiar.

El trabajo se encuentra en el marco de la planificación del Municipio, de acuerdo con el eje de trabajo Zoonosis, Sanidad y Salud animal, iniciándose el proceso de erradicación de la tracción a sangre (TAS) en la ciudad.

Eco Torky

El intendente explicó que se realizará el canje de caballos por el denominado Eco Torky, el rodado que el Municipio ofrece como elemento de trabajo para reemplazar a los equinos, vehículo con el que el usuario no necesitará de mucho esfuerzo físico para llevar lo recolectado.

También dejó en claro que habrá “un control persuasivo sobre los que utilizan caballos para acarrear, el cambio debe ser cultural para consolidar este camino, es importante iniciarlo y que no lo deterioremos por no compartir alguna cuestión política, esto no es mágico, llevará años dejar de ver caballos siendo utilizados así, pero teniendo un lugar donde se atienda es suficiente por ahora, todos debemos ser parte de este proceso”.

Apoyo de las instituciones

La jueza de Faltas de Resistencia, Marcela Cortés, resaltó la importancia “de mantener reuniones para compartir experiencias” y señaló que el “secuestro del equipo lleva luego un proceso del que hay que tener en cuenta un montón de particularidades, como ser el traslado del animal, la alimentación, y si está herido, su curación”.