Elsida Villagra, mejor actriz 2025: “El teatro me lleva a mirar, observar y entender mejor el mundo”

SÁENZ PEÑA – Referente indiscutida de la escena teatral chaqueña, actriz, directora y gestora cultural, Elsida Villagra recibió este año el reconocimiento como Mejor Actriz 2025 en el Encuentro Provincial de Teatro impulsado por el Instituto Nacional del Teatro. En diálogo con este medio, habló de sus inicios, del presente de su sala La Usina y del camino recorrido con pasión y compromiso.

—¿Cómo fue este último Encuentro Provincial del Teatro?

—«Fue una fiesta maravillosa, con muchísimo público en las salas, un apoyo de toda la comunidad increíble y un nivel artístico teatral realmente destacable», remarcó Elsida. El evento, organizado por el INT, reunió a compañías de toda la provincia y se convirtió en un espacio de celebración para la escena local.

Villagra destacó el crecimiento profesional del teatro en el Chaco: «Muchos ya están en un nivel profesional y otros van camino a hacer trabajos importantes». También subrayó el valor de las producciones que llegan desde localidades pequeñas: «Sorprende la capacidad de trabajo y el talento de gente que ha mostrado lo suyo con enorme calidad».

—¿Qué representa el teatro para vos?

—«El teatro para mí es una de las artes que me permite ampliar permanentemente mi capacidad de ver las cosas, de entender, de saberlas, de apreciarlas e incluso de aceptarlas», explicó. Para Villagra, el cuerpo es el instrumento esencial del actor o actriz, y a través de él se transmiten las emociones que tocan al espectador: «Tenemos que hacer vivencia de eso que sentimos cuando vemos algo».

Una historia que comenzó con talleres y pasión

Elsida Villagra recordó sus inicios, cuando una tallerista llamada Chichín Oval llegaba una vez por semana desde Resistencia a dar clases en Sáenz Peña: «Yo me quedé fascinada, de ahí no me movía más».

A partir de ese primer encuentro, surgió la idea de formar un grupo propio. Fue entonces que convocó a Carlos Canto, quien vivía en Villa Ángela: «Le pregunté si vendría a dirigirnos si yo armaba un grupo de teatro, y me dijo que sí. Éramos todos amateurs, sin escuela, pero con muchas ganas».

Así nació el primer elenco y con el tiempo, gracias a gestiones y compromiso, lograron fundar su primera sala: Septiembre, ubicada en un viejo galpón del ferrocarril. A partir de ahí, el crecimiento fue constante.

—¿Cómo fue el paso hacia la creación de tu propia sala?

—«Yo iba camino a la inquietud permanente y sigo así. Disfruto mucho cuando me doy cuenta de cosas nuevas», confesó Villagra. Su perseverancia la llevó a recibir una beca del Instituto Nacional del Teatro para perfeccionarse. A partir de esa experiencia, surgió la necesidad de abrir un nuevo espacio: la actual sala La Usina, una de las más destacadas del interior chaqueño.

—¿Qué significa hoy ser parte de las salas independientes?

—«En el Chaco hay 16 salas que están bajo el ala del INT. Todas merecedoras y receptoras de subsidios que se distribuyen en forma federal. Eso permitió que estén técnicamente muy bien montadas», afirmó. Cada una, sin embargo, tiene su propia identidad: «Cada sala tiene su concepto, su perfil, como cualquier negocio, como tu propia rama».

Este sábado, teatro gratuito en La Usina

Villagra adelantó la agenda teatral de este sábado 26 de abril, cuando a partir de las 21 horas se pondrá en marcha el primer ciclo “Dosis de Teatro” con entrada libre y salida a la gorra: «El espectador podrá aportar según lo que vio y la valoración que haga», explicó.

La cartelera incluirá tres obras:

Una obra breve producida por La Usina, con tinte revisionista y romántico (17 minutos).

“Proyecto Vida” , un unipersonal de humor interpretado por la propia Villagra: «Lo suficiente como para reírte y quedar satisfecho» , dijo.

Y el cierre con “La Tiniebla”, ganadora del primer premio en el Encuentro Provincial: «Una obra fuerte, sin golpes bajos, que despierta la sensibilidad más profunda».

Villagra también destacó que una de las actrices del elenco ganador es oriunda de Sáenz Peña: «Nosotros le decimos la Goodman, es hija de un artista profesional que trabaja en Resistencia».

—¿Cómo vivís este reconocimiento como mejor actriz 2025?

—Con humildad y entusiasmo. «Me encantaría compartir mis experiencias. Me siguen moviendo las ganas de aprender, de saber más», cerró emocionada.