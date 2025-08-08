El Turismo De Reuniones Impulsa El Desarrollo Integral Del Chaco

Actualmente, Chaco ocupa el puesto Nº 6 en el ranking nacional de “Turismo de reuniones” y avanza con paso firme gracias a una infraestructura cada vez más sólida: hoteles habilitados, cuatro centros de convenciones, un predio ferial, y más de 95 salones y espacios disponibles para eventos.

El Instituto de Turismo del Chaco tuvo una destacada y exitosa participación en Meet Up Argentina, el encuentro más importante del país para la industria de reuniones, eventos y turismo MICE, que se llevó a cabo los días 6 y 7 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Este espacio fue elegido por los principales profesionales del sector para actualizarse, reencontrarse con sus clientes y generar nuevas oportunidades de negocios.

La participación chaqueña, encabezada por la presidente de Turismo, Verónica Mazzaroli y el vicepresidente, Martín Poccard, fue fruto de una articulación público-privada, con la presencia del Chaco Bureau, organizadores de eventos, hoteles y agencias de turismo receptivo que representaron a la provincia y dieron cuenta de su potencial como destino consolidado en el segmento de reuniones. A lo largo de las dos jornadas, la delegación mantuvo intensas rondas de negocios con operadores nacionales e internacionales, promoviendo los atributos diferenciales de la provincia para la organización de congresos, ferias y convenciones.

Desde el Instituto de Turismo se impulsa una agenda estratégica junto al sector privado, fortaleciendo la competitividad del destino y generando impactos concretos en el desarrollo económico, la creación de empleo y la visibilidad nacional e internacional de la provincia. El turismo de reuniones no solo dinamiza la cadena de valor turística, sino que posiciona al Chaco como un territorio preparado para albergar eventos de gran escala, con profesionalismo, identidad y hospitalidad.

“Seguimos trabajando por un Chaco protagonista en el mapa nacional de eventos”-remarcó Mazzaroli.