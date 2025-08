El robo de una moto habría sido el detonante del ataque mortal

Tras la intensa jornada dominical que se vio marcada por un violento crimen que generó tensión en una barriada de Resistencia, el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Romero, aportó algunos detalles sobre el avance de la investigación que tiene a una persona tras las rejas.

El domingo, el barrio Luz y Esperanza se vio sacudido por un sangriento incidente que saldó con la muerte de un vecino identificado como Mario Orlando Mansilla, de 46 años. Según se informó, el trágico desenlace se produjo en el marco de una discusión que escaló de la peor manera entre Mansilla y otro sujeto conocido del barrio: Damián Nicolás Chávez, alias «Rulo». Las primeras versiones daban cuenta que «Rulo» llegó acompañado de otra persona al domicilio de Mansilla por calle Francisco Solano al 1400 aproximadamente con la supuesta intención de cometer un robo, lo que derivó en un forcejeo y una pelea en la que Mansilla se llevó la peor parte recibiendo varios machetazos que le provocarían la muerte poco después.

El incidente disparó la tensión entre familias, y allegados de Mansilla salieron en la búsqueda de «Chino» y de la otra persona a la que señalaban. Fueron horas complicadas en las que incluso se tornó álgido el clima en torno a la comisaría Octava, donde allegados del fallecido exigían respuestas.

Detención de Chávez

Alrededor de las 20 el domingo el amplio operativo policial obtuvo resultados con la captura del principal sospechoso, «Rulo» Chávez.

Detención de «Rulo» Chávez

En declaraciones al programa Alerta Urbana, el comisario Romero señaló que a partir de los testimonios recabados, la principal hipótesis del hecho habría sido una pelea surgida por el robo de una moto. «Mansilla, el fallecido, le habría sustraído una moto a Chávez, quien fue a reclamarle esa situación» señaló el funcionario. Las primeras versiones, brindadas por la familia de la víctima, señalaban un supuesto intento de robo, posiblemente a raíz de la discusión en la que Mansilla exigía el rodado.

Persona señalada niega cualquier vinculación

El asesinato de Mansilla generó una fuerte tensión en el barrio, y familiares del mismo intentaron hacer «justicia por mano propia» contra el autor, detenido más tarde, y un vecino al que señalaban como supuesto cómplice.

Tanto testimonios como primeras versiones brindadas por fuentes policiales nombraban a Marcelino Almirón como quien acompañaba a «Rulo» Chávez al momento del crimen. Familiares de Mansilla también lo hicieron y por eso llegaron a ir hasta la casa de esta persona con intenciones de atacarlo. «Quisieron quemar mi casa, fue un momento muy difícil» señaló Almirón que pidió dar su versión a NORTE.

Mansilla asegura que no estuvo con Chávez ese día. «Yo estaba en mi casa, me enteré cuando apareció la policía» remarcó.

Según Mansilla, los efectivos de la Octava incluso lo llevaron a la comisaría. «Me tenían escondido, me hicieron entrar por la ventana porque estaban los Mansilla y les tenían miedo, no me daban explicaciones» relató, asegurando que «en ningún momento estuve prófugo».

También dijo que durante toda la situación uno de sus hermanos fue atacado y baleado en una pierna por allegados de Mansilla, y criticó a los agentes policiales que le secuestraron la moto a su padre: «La usa para trabajar y todavía no se la devuelven».

Almirón dijo que se sorprendió y asustó al ver en los medios su nombre como vinculado al hecho y pidió dejar en claro que no participó del mismo.