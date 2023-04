El Impenetrable: Gobierno entregó seis ambulancias

Impactos: 12

El gobernador Jorge Capitanich, junto a la ministra de Salud Carolina Centeno, entregó este domingo por la mañana seis ambulancias para El Impenetrable chaqueño, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario en Miraflores, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza, Nueva Pompeya, El Sauzalito y El Espinillo, y zonas aledañas.

“Seguimos fortaleciendo el sistema sanitario de manera federal en todo el territorio provincial”, aseguró Capitanich, tras recordar que el Gobierno provincial trabaja en un plan de incorporación de 72 ambulancias y vehículos de traslados con sus respectivos equipamientos.

Vale informar que, a tal fin, entre mayo y junio llegarán a Chaco 54 unidades que demandaron una inversión provincial que supera los 1.600 millones de pesos.

Las seis ambulancias entregadas hoy pertenecen a un paquete de 14 unidades que el Ministerio de Salud de la Nación otorga a la Provincia. Las primeras ocho fueron entregadas en noviembre del 2022 con la presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Se trata de seis vehículos tipo 4×4 que están destinados para el traslado de pacientes que necesiten una atención sanitaria de mayor complejidad.

La inversión realizada para el total de las 14 ambulancias fue de 101.336.211 pesos, suma financiada por Plan Reconstruir Salud, que tiene por objetivo potenciar y fortalecer el sistema de salud con una visión de equidad y con carácter federal, incrementando la inversión para la provisión de equipamiento sanitario y obras de infraestructura en todas las jurisdicciones del país. A través del programa se busca fortalecer los servicios de salud para atender la demanda contenida en el tratamiento de patologías que se vieron postergadas durante la pandemia.

“Estamos llevando a cabo el fortalecimiento del sistema sanitario de El Impenetrable, región donde el desgaste que tienen los vehículos es mayor que aquellos que se utilizan en zonas urbanizadas”, mencionó Capitanich.

A su vez, la ministra Centeno explicó que las ambulancias se suman a una política sanitaria pública que continúa creciendo e incluye, además, la adquisición de tomógrafos, angiógrafos resonadores, entre otros equipos de alta y baja complejidad para los hospitales de la provincia. “Desplegamos una política sanitaria que pone el foco en la reestructuración de la red sanitaria post pandemia con espacios mejorados”, indicó.

“Nosotros no solamente medimos el monto invertido, sino que medimos el impacto social, que no solamente es la incorporación de tecnología, sino también un cambio de paradigma. Necesitamos repensar y reflexionar cuáles son los procesos que llevamos adelante, cómo los estamos haciendo y cómo podemos cambiarlo, no solamente para trabajar mejor, sino para brindar mejor servicio a la gente”, destacó la ministra.

Participaron de la entrega, que se realizó en el Parque de la Democracia, el subsecretario de Atención y acceso a la Salud, Javier Cerezo; la intendenta de Fuerte Esperanza, Inés Ortega; y equipos sanitarios de las localidades beneficiarias.

Tras recibir la ambulancia, la intendenta Ortega destacó la entrega “porque son vehículos muy bien equipados y que en nuestra zona, por sus características, son de una importancia y necesidad relevante”, dijo.

La jefa comunal resaltó y agradeció también “la mirada especial que sobre los pueblos de El Impenetrable tiene el gobernador y su equipo de trabajo, mirada que permite más y mejores servicios e infraestructura para elevar la calidad de vida de la gente”.